"Переименовать "Рустави 2" в "Багратион 1". Госдума решила наказать Грузию
Госдума приняла заявление, призывающее правительство применить специальные экономические меры против Грузии. Так депутаты отреагировали на слова телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
Постановление об обращении к правительству было принято Госдумой единогласно, за него проголосовали все 416 присутствовавших на заседании депутатов.
Накануне звучали предложения прекратить импорт грузинских вин и воды в Россию, а также запретить денежные переводы в Грузию. Однако в принятом парламентариями документе конкретные санкционные меры не указываются.
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Полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко заявил, что обращение депутатов будет рассмотрено "самым оперативным образом", после чего будут представлены сооветствующие предложения. "Пока решение не принималось", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу санкций.
"Русский царь уже направил бы войска"
Представители всех парламентских фракций были единодушны в том, что на инцидент, произошедший в эфире грузинского канала "Рустави 2", необходимо ответить. Мнения расходились лишь в части того, насколько радикальными должны быть ответные действия.
Так, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что "одним "Боржоми" тут не обойтись" и предложил прекратить с Грузией все экономические отношения, остановить поставки электроэнергии и запретить денежные переводы.
"Русский царь уже направил бы войска туда [в Грузию], Брежнев бы уже отправил!" - кричал Жириновский.
Зампред Госдумы, депутат от "Единой России" Петр Толстой назвал выступление грузинского ведущего "кульминацией бессильной злобы всех этих мосек" и заявил, что игнорировать такое хамство нельзя.
"Нельзя оставить в стороне и сказать: ну ладно, что вы, давайте будем их поддерживать, нам еще вместе лобио кушать... Такая политика приводит к тому, что есть сейчас, - заявил он. - Извиняться надо не за слова, не за тон, а за смысл, за риторику в адрес России, президента".
"Потому что только благодаря нашей стране, сегодня на карте мира существуют два этих злобных инвалида - Украина и Грузия. Да, они такие, и они будут полыхать злобой", - добавил Толстой.
Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов в свою очередь поправил Толстого и заявил, что произошедшее - не хамство, а преступление, за которое нужно привлекать к уголовной ответственности.
"Это точно часть вторая статьи 282 [действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды], пункты "б" и "в" - в составе группы, с использованием служебного положения. Объявляем в розыск, а если не выдают, то любым способом - хоть тушкой, хоть чучелом - доставить и привлечь к суду, либо в психушку", - заявил он.
Кроме того, Нилов предложил выкупить грузинский телеканал "Рустави-2", где работает Георгий Габуния, и переименовать его в "Багратион-1".
"Мое предложение - не останавливаться на предложенных экономических мерах. Почему мы в медийном поле не считаем возможным и необходимым дать должный ответ? Вот этот канал, "Рустави 2", давайте посмотрим, может есть возможность, в том числе с помощью грузинской диаспоры в России, взять и выкупить его "с потрохами" вот этими гнилыми. Конечно, переименовать его, например, в "Багратион 1", - сказал депутат.
А вот запрещать денежные переводы для простых граждан, ограниченные суммой в 30 тысяч рублей, не надо, заявил Нилов.
В конце обсуждения слово взял депутат от КПРФ Николай Харитонов, который предложил приостановить дипломатические отношения с Грузией. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил ему, что страны разорвали их еще в 2008 году.
За что наказывают
О необходимости ввести санкции против Грузии депутаты заявили после того, как 7 июля ведущий телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес Путина. Слова Габунии осудили как российские, так и грузинские власти, а телеканал "Рустави-2" выступил с извинениями.
Конфликт между Россией и Грузией обострился в конце июня, после того как российский депутат Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента страны. Это вызвало массовые протесты, на фоне которых спикер грузинского парламента вынужден был уйти в отставку.
Российские власти увидели в происходящем "русофобские настроения" и разорвали авиасообщение с Грузией, объяснив это заботой о безопасности россиян. Последние рейсы между Москвой и Тбилиси состоялись в понедельник, 8 июля.