"Переименовать "Рустави 2" в "Багратион 1". Госдума решила наказать Грузию

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Госдума приняла заявление, призывающее правительство применить специальные экономические меры против Грузии. Так депутаты отреагировали на слова телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.

Постановление об обращении к правительству было принято Госдумой единогласно, за него проголосовали все 416 присутствовавших на заседании депутатов.

Накануне звучали предложения прекратить импорт грузинских вин и воды в Россию, а также запретить денежные переводы в Грузию. Однако в принятом парламентариями документе конкретные санкционные меры не указываются.

Полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко заявил, что обращение депутатов будет рассмотрено "самым оперативным образом", после чего будут представлены сооветствующие предложения. "Пока решение не принималось", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу санкций.

"Русский царь уже направил бы войска"

Представители всех парламентских фракций были единодушны в том, что на инцидент, произошедший в эфире грузинского канала "Рустави 2", необходимо ответить. Мнения расходились лишь в части того, насколько радикальными должны быть ответные действия.

Потому что только благодаря нашей стране, сегодня на карте мира существуют два этих злобных инвалида - Украина и Грузия. Да, они такие, и они будут полыхать злобой Петр Толстой, вице-спикер

Так, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что "одним "Боржоми" тут не обойтись" и предложил прекратить с Грузией все экономические отношения, остановить поставки электроэнергии и запретить денежные переводы.

"Русский царь уже направил бы войска туда [в Грузию], Брежнев бы уже отправил!" - кричал Жириновский.

Зампред Госдумы, депутат от "Единой России" Петр Толстой назвал выступление грузинского ведущего "кульминацией бессильной злобы всех этих мосек" и заявил, что игнорировать такое хамство нельзя.

"Нельзя оставить в стороне и сказать: ну ладно, что вы, давайте будем их поддерживать, нам еще вместе лобио кушать... Такая политика приводит к тому, что есть сейчас, - заявил он. - Извиняться надо не за слова, не за тон, а за смысл, за риторику в адрес России, президента".

"Потому что только благодаря нашей стране, сегодня на карте мира существуют два этих злобных инвалида - Украина и Грузия. Да, они такие, и они будут полыхать злобой", - добавил Толстой.

Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов в свою очередь поправил Толстого и заявил, что произошедшее - не хамство, а преступление, за которое нужно привлекать к уголовной ответственности.

"Это точно часть вторая статьи 282 [действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды], пункты "б" и "в" - в составе группы, с использованием служебного положения. Объявляем в розыск, а если не выдают, то любым способом - хоть тушкой, хоть чучелом - доставить и привлечь к суду, либо в психушку", - заявил он.

Кроме того, Нилов предложил выкупить грузинский телеканал "Рустави-2", где работает Георгий Габуния, и переименовать его в "Багратион-1".

"Мое предложение - не останавливаться на предложенных экономических мерах. Почему мы в медийном поле не считаем возможным и необходимым дать должный ответ? Вот этот канал, "Рустави 2", давайте посмотрим, может есть возможность, в том числе с помощью грузинской диаспоры в России, взять и выкупить его "с потрохами" вот этими гнилыми. Конечно, переименовать его, например, в "Багратион 1", - сказал депутат.

А вот запрещать денежные переводы для простых граждан, ограниченные суммой в 30 тысяч рублей, не надо, заявил Нилов.

В конце обсуждения слово взял депутат от КПРФ Николай Харитонов, который предложил приостановить дипломатические отношения с Грузией. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил ему, что страны разорвали их еще в 2008 году.

За что наказывают

О необходимости ввести санкции против Грузии депутаты заявили после того, как 7 июля ведущий телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес Путина. Слова Габунии осудили как российские, так и грузинские власти, а телеканал "Рустави-2" выступил с извинениями.

Конфликт между Россией и Грузией обострился в конце июня, после того как российский депутат Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента страны. Это вызвало массовые протесты, на фоне которых спикер грузинского парламента вынужден был уйти в отставку.

Российские власти увидели в происходящем "русофобские настроения" и разорвали авиасообщение с Грузией, объяснив это заботой о безопасности россиян. Последние рейсы между Москвой и Тбилиси состоялись в понедельник, 8 июля.