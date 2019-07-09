ЕСПЧ впервые присудил россиянке компенсацию за домашнее насилие

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Валерии Володиной компенсацию - более 25 тысяч евро. Россиянка жаловалась, что власти не предоставили ей защиту от множественных эпизодов домашнего насилия. Это первое решение ЕСПЧ по проблеме домашнего насилия в России, говорят правозащитники.

ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили статьи 3 и 14 Конвенции о защите прав человека - запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и запрет дискриминации. На решение Страсбургского суда обратило внимание издание "МБХ-медиа".

Суд пришел к выводу, что действия российских властей в отношении 34-летний Володиной "не были просто задержкой решения проблемы насилия против нее, а вытекали из нежелания государства признать серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и ее дискриминационное воздействие на женщин".

ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Володиной 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, а также почти 6 тысяч евро в качестве судебных издержек.

Это первое решение ЕСПЧ по домашнему насилию в России, в котором суд впервые признал, что российские власти проявляют дискриминацию по отношению к женщинам, сказала Би-би-си Ванесса Коган, директор организации "Правовая инициатива", которая представляла интересы Володиной.

"Суд признал ответственность государства за проблему домашнего насилия и за защиту жертв домашнего насилия. ЕСПЧ посчитал, что российское законодательство в сегодняшней форме не защищает пострадавших от домашнего насилия, и сейчас позиция государства нарушает запрет дискриминации в отношении женщин", - сказала Коган.

Получается, что у женщин нет равной защиты по закону - это нарушение статьи 14 конвенции. В отношении этой конкретно пострадавшей суд посчитал, что в связи с тем, что государство не предоставляло защиту, она стала жертвой нарушения статьи 3 - это запрет на пытки и унижающее достоинство обращение", - пояснила она.

Дело Володиной

34-летняя Валерия Володина из Ульяновска более трех лет добивалась возбуждения уголовного дела в отношении ее бывшего молодого человека, 31-летнего гражданина Азербайджана, однако из-за бездействия властей ей пришлось уехать из России. О ее истории писала "Медиазона".

Бывший возлюбленный начала регулярно избивать Володину весной 2015 года, уже через несколько месяцев после того, как они начали встречаться. В январе 2016 года девушка обратилась в полицию, однако дело возбуждать не стали.

После этого Володина уехала в Москву, чтобы скрыться от него, однако тот выследил ее и увез обратно в Ульяновск. В том же месяце беременная Володина попала после очередного избиения в больницу, где ей сделали аборт, потому что молодой человек ударил ее в живот.

Володина писала в полицию заявление о похищении, а также еще несколько раз обращалась в полицию из-за избиений, однако в возбуждении дела ей отказывали.

В середине 2016 года Володина снова уехала в Москву, так как в Ульяновске ее молодой человек "буквально жил в подъезде ее дома, не давал работать, писал жалобы руководству кафе, где она работала, представляясь клиентом", сообщали правозащитники из "Правовой инициативы".

Затем он, по их данным, создал в соцсети "ВКонтакте" фейковый аккаунт, добавил в друзья родственников Володиной и одноклассников ее сына от первого брака, после чего начал выкладывать интимные фотографии девушки.

Уголовное дело по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) по факту распространения фотографий Володиной возбудили только спустя несколько лет, в марте 2018 года - уже после того, как жалобу Володиной коммуницировал ЕСПЧ.

Сейчас расследование этого дело приостановлено "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности".