"Один что-то ляпнул": Путин обещает не вводить санкции против Грузии

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Путин прокомментировал идею ввести санкции против Грузии в ответ на оскорбления в его адрес, когда приехал на международный форум в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу.

Антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии, цитирует заявление Путина ТАСС.

Путин находится в Екатеринбурге на Глобальном саммите по производству и индустриализации.

Ранее во вторник Госдума приняла заявление, призывающее правительство применить специальные экономические меры против Грузии. Так депутаты отреагировали на слова телеведущего "Рустави 2" Георгия Габунии, выступившего с матерным обращением к Путину и оскорбившим покойную мать президента.

Габуния отстранен от эфира на два месяца. Президент и премьер Грузии осудили телеведущего. Телекомпания "Рустави 2" извинилась перед аудиторией, но осудила власти за попытку давления на телеканал.

Журналисты в Екатеринбурге спросили Путина, когда он определится с продуктовым эмбарго или другими санкциями, которые могут быть введены против Грузии. Накануне депутаты предлагали ввести запрет на импорт вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы.

По словам Путина, участники протестов против действий властей России, которые проходят в Тбилиси, наносят непоправимый вред самой Грузии и ее народу.

"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - сказал российский президент.

Выступление ведущего "Рустави 2", в котором тот использовал мат и упомянул мать Путина, он прокомментировал так: "Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, придет - продолжит работу".

"Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого", - продолжил Путин и объяснил нежелание вводить санкции заботах об этих людях.

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения", - подытожил он.

Журналисты спросили, как Путин относится к идее завести уголовное дела против обматерившего его журналиста Габунии.

"Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, - ответил он. - Пусть вещает дальше".