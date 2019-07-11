"Обида, бессилие, фатализм": что думают предприниматели о ведении бизнеса в России

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Основной проблемой, мешающей вести бизнес в России, стало снижение доходов населения, полагают во ВЦИОМе. Социологи также зафиксировали рост "чувства неопределенности и тревожности", которое они связывают с волной посадок бизнесменов.

В четверг, 11 июля, ВЦИОМ представил результаты опроса 500 предпринимателей из 76 регионов России. Еще один опрос представил Центр социального проектирования "Платформа". Они использовали данные ВЦИОМ и дополнительно провели три десятка интервью с предпринимателями.

На основе этих работ можно сделать вывод о настроениях бизнеса в России.

"Основные настроения тут - это обида, бессилие, фатализм, их транслируют участники наших интервью", - так описывает настроения бизнесменов Мария Макушина из "Платформы". Эти настроения социологи связывают с падением покупательной способности, повышением НДС и санкциями, пояснила она.

Кроме того, предприниматели постоянно говорили о нарастании общего чувства неопределенности и тревожности, добавляет она.

Это она связывает с волной посадок бизнесменов, которые "достигли сегодня плотной концентрации и стали создавать ощущение повышенных персональных рисков".

В первую очередь, негативно влияет на бизнес уровень благосостояния населения, в этом уверены 81% предпринимателей, следует из опроса ВЦИОМ.

72% бизнесменов назвали снижение покупательной способности населения высоким риском для их бизнеса.

Благосостояние населения можно считать одним из доминирующих факторов для оценки условий ведения бизнеса, пояснил Кирилл Родин из ВЦИОМа.

Беспокойство бизнесменов понятно: в первом квартале реальные доходы населения упали на 2,3%, а реальные зарплаты перестали расти. Росстат ранее сообщал о том, что доходы населения падали 5 лет подряд, однако в начале этого года он пересчитал результаты за 2018 год: по новой методологии, доходы выросли на символические 0,1%.

Каких рисков боятся бизнесмены Доля респондентов, оценивших риски как высокие

"То, что подтверждается всеми опросами и всей фактурой, - это катастрофическое влияние падения доходов населения, причем на все бизнесы", - согласился директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления "Сколково" Илья Ломакин-Румянцев. По его словам, на фоне падения доходов населения в России опять начала расти "гаражная" серая зона экономики.

Помимо неспособности населения покупать товары и услуги, бизнесменов тревожат и другие риски, например, уровень налогообложения и непредсказуемые изменения законодательства.

Более половины предпринимателей в качестве фактора риска называют несовершенство судебной системы, а еще 41% - возникновение проблем с правоохранительными органами.

Сочувствие и эмпатия

Судя по интервью, которые провели в "Платформе", рост тревожности бизнесменов объясняется считыванием противоречивых сигналов.

С одной стороны, Россия поднимается в рейтинге Doing Business, который отражает условия ведения бизнеса в стране.

С другой стороны, все больше становятся "зоны риска и абсурда": заводятся дела против бизнесменов, делится наблюдениями Мария Макушина... Бизнесменов особенно волнуют ситуации, когда под угрозой оказываются предприниматели, добавляет она.

"Они [такие дела] запоминаются через сочувствие, они вызывают реакцию эмпатии, сопереживания. И главным событием в этом ряду стало дело Калви, которое вызывает непонимание и удивление. В связи с ним, безусловно, растет ощущение тревожности и повышения риска не только бизнеса, но и индивидуального", - заявила она.

Социологи также упоминали среди дел, оказавших влияние на бизнесменов, арест журналиста Ивана Голунова, дело которого позднее было закрыто после массовых акций протеста. Бизнес при этом не верит, что они могут объединиться, как в случае с делом Голунова, так как предпринимателей в обществе до сих пор часто видят "бандитами", объясняет Макушина.

Вероятность рисков, связанных со столкновением с правоохранительной системой, низкая, но управлять ими невозможно, а последствия их в любом случае будут серьезными, добавляет она.

Треть компаний ждет кризиса

"Лейтмотивом наших интервью проходила тема стоицизма и легкого такого мазохизма. Вести бизнес в России - это радоваться и страдать, говорили люди", - рассказывает Макушина о настроениях бизнеса.

По ее наблюдениям, бизнес приспосабливается к этой ситуации: строит планы в лучшем случае всего на несколько лет вперед и боится инвестировать в развитие.

Бизнесмены, по словам Макушиной, говорили, что они предпочитают спекулятивные финансовые операции, а не инвестиции в основной бизнес.

Как видят предприниматели будущее своих компаний Доля опрошенных, %

Опрос ВЦИОМ подтверждает пессимистические настроения бизнесменов. Согласно опросу, около трети респондентов заявили, что в будущем их компанию ждет кризис.

При этом 71% бизнесменов оценивают условия ведения бизнеса в России как неблагоприятные.

Около 10% бизнесменов заявили, что в ближайшие три года они планируют сворачивать бизнес и закрываться. В основном это хотят сделать представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.

Компании, которые хотят свернуть бизнес в ближайшие три года Доля опрошенных, %

Родин из ВЦИОМа уточнил, что сложнее всего вести бизнес тем, кто работает в сферах, где высок уровень присутствия государства в экономике.