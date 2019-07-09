Первое издание "Евгения Онегина" ушло с молотка в Лондоне за £467 тыс.

Правообладатель иллюстрации Сhristie's Image caption Это издание "Евгения Онегина" продано за 467 тысяч фунтов, что в три раза больше оценочной стоимости

Первое издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" продано на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне за 467,2 тыс. фунтов стерлингов (около 37 млн рублей). Эстимейт лота составлял 120-160 тысяч фунтов.

На торги "Золотой век русской литературы" было выставлено более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции, в том числе произведения Достоевского и Гоголя.

Общая выручка торгов, по сообщению аукционного дома, составила 2,2 млн фунтов стерлингов (около 180 млн рублей).

Первое издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" 1825-1827 годов было выпущено типoгpaфиeй дeпapтaмeнтa нapoднoгo пpocвeщeния Caнкт-Пeтepбуpгa.

"Издание "Евгения Онегина" - настоящая библиографическая редкость. В комплект входит издание первой главы романа в оригинальном переплете", - сообщили в аукционном доме.

За 175 тыс. фунтов (почти 14 миллионов рублей и вдвое больше эстимейта) было продано также первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, вышедшее в 1831 году.

Christie's отмечает, что это первое увиденное широкой публикой издание автора, так как все доступные экземпляры своего первого неудачного произведения "Ганц Кюхельгартен" Гоголь выкупил и сжег.

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Полный экземпляр этого издания в двух томах появлялся на торгах лишь дважды. Одни из предыдущих владельцев издания - князья Воронцовы, о чем свидетельствует нанесенная на книгу монограмма.

Среди других библиографических ценностей, ушедших с молотка во вторник, было и редкое первое издание поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" 1820 года (143,7 тыс. фунтов), первое прижизненное издание басен Ивана Крылова 1809 года (72,5 тыс. фунтов), а также сборник стихов Афанасия Фета "Лирический пантеон" 1840 года - это издание автор больше не перепечатывал.

Правообладатель иллюстрации Сhristie's Image caption Сборник стихов Фета "Лирический пантеон" вышел при участии Аполлона Григорьева, его друга по Московскому университету

За рекордную сумму - 68,7 тыс. фунтов - с молотка ушло первое издание "Бесов" Федора Достоевского 1873 года. Также на аукционе были проданы прижизненные издания произведений Достоевского "Преступление и наказание" и "Записки из подполья".