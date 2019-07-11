Правообладатель иллюстрации Konstantin Antonets/Facebook Image caption Антонца задержали прямо в следственном управлении ФСб в Москве. Туда он пришел в связи с делом в отношении его жены

Директора "Балтийского центра диалога культур" Константина Антонца обвинили в госизмене и отправили под арест почти на два месяца. Ранее этим центром руководила его супруга, она уже больше года находится в СИЗО по такому же обвинению.

Лефортовский суд Москвы отправил под арест до 3 сентября Константина Антонца, мужа жительницы Калининграда, независимого эксперта Клуба друзей Фонда Горчакова Антонины Зиминой, арестованной год назад по обвинению в госизмене. Антонцу предъявили обвинение по той же статье.

Арест Антонца в четверг подтвердила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Заседание, на котором Антонцу избрали меру пресечения, прошло в закрытом режиме, так как материалы дела содержат гриф "секретно".

О том, что Антонца задержали при посещении следственного управления ФСБ в Москве, сообщил РБК член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, к которому обратился отец Зиминой.

"Он звонил отцу Зиминой от следователя ФСБ и сообщил, что задержан. Он пришел сегодня в следственное управление ФСБ [сам], то ли по вызову следствия, то ли сделать передачу Зиминой", - рассказал Еникеев.

Позднее отец Зиминой Константин сообщил агентству Интерфакс, что его зять с утра 10 июля находится у следователя. "Со мной связался следователь ФСБ, он передал трубку зятю, который сказал, что он задержан, что дело сфабриковано, также сказал, что адвокатов нанимать не надо", - сказал Зимин.

Правообладатель иллюстрации Antonina Zimina/Facebook Image caption Зимину задержали почти год назад

Адвокат Антонины Зиминой Иван Павлов сообщил Би-би-си, что Антонец в деле его подзащитной "никаким образом не фигурировал". Сам он в дело Антонца не входил, поскольку следователь в таком случае может потребовать отвода защитника из-за конфликта интересов.

"ФСБ обкатывает какие-то новые приемы по расширению применительной практики [ст. 275 УК РФ], - считает Павлов. - По делу [обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора] Кудрявцева арестовали его ученика, а тут в деле Зиминой - супруга". По его мнению, это свидетельствует о шпиономании в стране.

Кто такие Антонец и Зимина?

Антонец, судя по данным "Спарк-Интерфакс", работал директором "Балтийского центра диалога культур" как минимум с 2017 года. До 2016 года центром руководила его жена Антонина Зимина.

Зимина состояла в Клубе друзей Фонда Горчакова. Это фонд поддержки публичной дипломатии, созданный в 2010 году по распоряжению Дмитрия Медведева, который тогда был президентом России. На сайте клуба Зимину называли независимым экспертом, в числе ее профессиональных интересов указана идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении России.

Бывший депутат калининградской облдумы Соломон Гинзбург, отметил, что Антонец, в отличие от его супруги, в Калининградской области известен не был: "Я никогда не видел и не слышал, чтобы он где-то выступал, не читал его заявлений".

Антонина Зимина, с его слов, "производила впечатление девочки-ботаника", когда проходила практику у Гинзбурга в облдуме. "Мне никогда бы в голову не пришло, что у нее может быть доступ к гостайне", - отметил он. Что касается ее деятельности в Клубе друзей Фонда Горчакова - это, по словам Гинзбурга, "пропутинский фонд", где "и близко критики не было в адрес системы".

Ранее Би-би-си писала, что "Балтийский центр диалога культур", которым руководила Зимина, помогал привозить в Калининград латвийских чиновников, которые выступали в БФУ имени Канта и встречались с депутатами парламента в Калининградской облдуме. Сама Зимина была аспиранткой университета и до 2013 года числилась там младшим научным сотрудником.