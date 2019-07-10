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Свобода прессы

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В Лондоне открывается конференция по вопросам свободы прессы Global Conference for Media Freedom, в которой должны принять участие около тысячи журналистов, представителей гражданского общества и властей.

Цель конференции - высветить проблемы подавления СМИ, а также предложить программу коллективных действий в отношении стран, которые подрывают принципы свободы прессы.

Накануне британский МИД, который выступил организатором конференции, отказал в аккредитации российскому телеканалу RT и информационному агентству Sputnik из-за их "активной роли в распространении дезинформации".

Российское посольство в Лондоне назвало это решение "прямой дискриминацией российского телеканала по политическим мотивам".

Телеканал RT, поддерживаемый российскими властями и ранее известный как Russia Today, в последние годы расширил вещание в Великобритании и США, пытаясь позиционировать себя как альтернативу средствам массовой информации в обеих странах.

В декабре британский регулятор Ofcom пришел к выводу, что канал допустил семь нарушений в выпусках новостей и общественно-политических программ при освещении отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипала и его дочери Юлии в Солсбери.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Флаг Ирана перед штаб-квартирой МАГАТЭ

Иран и атом

МАГАТЭ проводит экстренное заседание с целью обсудить международное соглашение о ядерной программе Ирана. Заседание созвано США.

На прошлой неделе Иран превысил лимит обогащения урана, установленный договором 2015 года, целью которого было положить конец ядерным амбициям иранского руководства.

Иран заявляет, что нарушил лимит в ответ на решение США выйти из договора и из-за того, что Вашингтон возобновил режим санкций.

Не та герцогиня?

Правообладатель иллюстрации Press Association Image caption В ноябре 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке

Меган Маркл, ныне герцогиня Сассекская, весной и летом 2019 года стала главной отрицательной героиней британских таблоидов.

Два года назад пресса встречала ее с большой симпатией, но теперь Меган атакуют буквально за каждый ее шаг, обвиняя в том, что она не справляется с обязанностями члена королевской семьи.

О том, как и почему это произошло, читайте в нашем материале.

Путин обещает

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Президент России Владимир Путин заверил, что не станет вводить санкции против Грузии после скандального эфира на телеканале "Рустави 2" из уважения к грузинскому народу.

Эпизод с журналистом, обратившимся к нему с матерными оскорблениями, президент России прокомментировал так: "Ну, отстранили его, он поехал на отдых, придет - продолжит работу".

Слежка за москвичами

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Московские власти используют многоуровневую систему слежения за передвижениями жителей столицы.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с корреспондентом Би-би-си рассказал, что мэрия формирует ее на основе жалоб жителей, сведений, получаемых от легальных такси, камер фото- и видеофиксации, поездок по карте "Тройка" и данных мобильных операторов.

Ликсутов утверждает, что вся эта геоаналитика обезличена и используется только для улучшения маршрутной сети. Однако эта система не вполне легальна, говорит эксперт.

Ползучая реабилитация Сталина

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Эпоха Горбачева принесла в Россию волну перемен. когда миллионы человек требовали свободы и демократии, пишет руководитель молодежных и образовательных программ международного правозащитного общества "Мемориал" Ирина Щербакова в газете Guardian. Но приход к власти Владимира Путина ознаменовался новой версией патриотизма, ставящей акцент на достижениях советского прошлого.

Вновь стал использоваться имидж Сталина как сильного лидера, добившегося победы во Второй мировой войне и сделавшего СССР сверхдержавой.

Миллионы погибших в результате его репрессий как бы вышли из коллективной памяти.

Окончание холодной войны, освобождение Восточной Европы, падение Берлинской стены - сейчас все это воспринимается многими россиянами как поражение. Они знают о жертвах сталинского террора, но не готовы признать, что именно эти преследования и были основой режима.

Обеление сталинского периода напрямую связано с тем фактом, что Россия не понимает, каким может быть ее будущее. Станет ли она страной, которая встает с колен и идет по своему собственному пути? И куда ведет этот путь?

В то же время многие в России сейчас понимают, что возврат к демократии будет невозможен до тех пор, пока мы не осудим Сталина и созданную им систему, пишет Ирина Щербакова.

Не победа, а разгром

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Сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года считается одним из крупнейших в военной истории с применением бронетанковых сил, пишет Times (пэйволл).

Советские генералы утверждали, что им удалось уничтожить 400 немецких танков за один день.

Но британский историк обнаружил фотографии, которые доказывают, что это лишь пропаганда и что на самом деле советские танковые войска понесли тяжелейшие потери в этой битве.

Бен Утли из Университета Восточной Англии обнаружил фотографии сделанные Люфтваффе, на которых видно более 200 полностью уничтоженных советских танков, попавших в противотанковый ров, вырытый самой же Красной армией несколькими днями ранее.

Немецкая сторона потеряла лишь пять танков, пишет газета.

В девять утра 12 июля 1943 советские танки пошли в наступление, в то время как уставшие немецкие танкисты все еще спали. На 186 немецких танков наступали 672 советских.

22-летний оберштурмфюрер Рудольф фон Риббентроп, сын министра иностранных дел Германии, написал в своем дневнике: "На нас надвигалась стена танков".

Но вскоре стало ясно, что советская сторона забыла о противотанковых рвах, вырытых для того, чтобы предотвратить наступление немецкой бронетехники.

Многие Т-34 просто перевернулись и застряли. По словам Риббентропа-младшего, это было больше всего похоже на стрельбище с горящими танками, погибшими и ранеными солдатами.

Немецкое командование было настолько удивлено сообщениям с поля боя, что направило туда Люфтваффе, чтобы сфотографировать последствия сражения. Фотографии были обнаружены недавно в Национальном архиве США в Мэриленде. Как пишет Times, они дают основания полагать, что Красная армия потеряла в этом бою 235 танков и около 2000 военнослужащих.

Цена капусты должна волновать Путина

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Российские власти пытаются скрыть истинный уровень инфляции в стране, пишет Times. Цены на базовые продукты, как выяснилось, растут быстрее (пейволл), чем официальный уровень инфляции, пишет Times.

Согласно российскому правительству, уровень инфляции достигает всего лишь 4,7%, но, согласно докладу Росстата, с начала этого года цена на капусту, например, повысилась в 17 раз больше.

Примерно то же самое произошло с ценой на гречку. Цены на лук, яйца и сахар также стали в шесть раз выше официального уровня инфляции.

Согласно Росстату, рост цен на бензин опережает официальный уровень инфляции в два раза.

Согласно официальным данным, 13% населения России живут ниже уровня бедности, то есть их доходы в месяц не достигают 11,280 рублей.

Но эксперты Российской академии народного хозяйства при президенте Российской Федерации утверждают, эта цифра не отражает реального уровня бедности в России, и, согласно их оценкам, примерно четверть населения страны живет в бедности.

Стальные цены

"Коммерсант" пишет, что в рамках ВТО Россия намерена оспорить американские антидемпинговые пошлины в 184% на сталь, которые были введены в 1999 году. Эти пошлины рассчитаны как для страны с нерыночной экономикой, но вступили в силу в 2014 году, когда Россия уже стала членом ВТО, что диктует иной порядок. Российские металлурги в лице "Северстали" уже пытались отменить пошлины через суд, но безуспешно.

Москва - Пекин

Беларусь меняет Россию на Китай - китайский кредит дороже, но Москва выставляет политические условия, пишут "Ведомости". Беларусь завершает переговоры с Банком развития Китая о кредите на $600 млн - эти деньги заменят зависший кредит от России, сообщил замминистра финансов Беларуси Андрей Белковец.

Что не так с российским теннисом?

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В российском теннисе, судя по всему, наступил своего рода кризис. В женском теннисе дела несколько лучше.

В основной сетке женского турнира у России в этом году было 11 игроков - больше только у США.

Но в итоге ни одна из участниц не смогла пройти дальше второго раунда. Такого не было 19 лет - с "Ролан Гаррос" 2000 года.

Шмон и все остальное

Гейлен Грандстафф провел 608 дней в российском СИЗО по обвинению в контрабанде наркотиков.

Он заказал из Китая чистящее средство, но выяснилось, что в нем содержится запрещенный в России компонент. Грандстафф вышел под подписку о невыезде, но ему все еще грозит до 20 лет лишения свободы.

Гейлен рассказал Би-би-си, чему он научился и что он узнал за почти два года в СИЗО.