Генпрокуратура отказалась проверять "Роснефть" из-за полетов на Ибицу

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS

Генеральная прокуратура России не нашла оснований для проверки "Роснефти" после публикаций о возможном использовании руководством компании корпоративных самолетов в личных целях. С просьбой организовать проверку в ведомство обращалась политическая партия "Яблоко".

"Предусмотренных Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" оснований для организации проверки по нему [обращению] не установлено, о чем заявитель уведомлен", - говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Би-би-си.

О том, что самолеты "Роснефти" могли использоваться для частных перелетов топ-менеджерами компании, говорилось в расследовании агентства Рейтер, вышедшем в начале июня. В "Роснефти" заявили, что расходы на корпоративные самолеты "осуществляются в соответствии с утвержденными корпоративными стандартами", а журналистов агентства обвинили в незаконном получении информации.

Партия "Яблоко" после выхода расследования, помимо генпрокуратуры, обратилась в Счетную палату России и к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Счетная палата 1 июля сообщила, что не планирует проводить проверку "Роснефти" в текущем году.

Расследование Рейтер

Агентство Рейтер в своем расследовании утверждало, что самолеты "Роснефти" летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхал глава компании Игорь Сечин, а также люди из его окружения.

Опираясь на данные сайтов отслеживания полетов, журналисты подсчитали, что с января 2015 года по май 2019-го "Роснефть" совершила 290 перелетов, из которых 96 пришлись на праздничные или выходные дни. В частности, за это время корпоративные самолеты "Роснефти" восемь раз летали в аэропорт Ольбия на Сардинии, 15 раз - на Мальдивы и семь раз - в Пальма-де-Майорку, говорилось в расследовании.

По данным Рейтер, приближенные Сечина, включая его бывшую жену до их развода и друзей, публиковали в социальных сетях фотографии из тех же мест, куда летали самолеты "Роснефти". Также в расследовании утверждалось, что бывшая жена Сечина Ольга провела часть лета 2015 года на курорте Коста-Смеральда на Сардинии, и примерно в этот период там трижды побывал самолет Bombardier Global 6000, эксплуатируемый "Роснефтью".

Главы "Роснефти" Игоря Сечина на фотографиях, которые публиковали люди из его окружения, не было, однако журналисты Рейтер сфотографировали похожего на него человека, когда тот садился в самолет нефтяной компании в аэропорту Пальма-де-Майорки в прошлом году.

После выхода материала в "Роснефти" заявили, что агентство Рейтер "превратилось в информационную диверсионную группу, обслуживающую задачи спецслужб заинтересованных государств". Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отмечал, что топ-менеджеры компании вынуждены совмещать семейный отдых с рабочими мероприятиями.