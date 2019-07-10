Голосовой помощник Alexa будет ставить диагнозы британцам

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Голосовой электронный помощник Alexa от Amazon будет давать своим владельцам медицинские советы, официально одобренные Национальной системой здравоохранения Британии (NHS).

Однако критики говорят, что для защиты персональных данных это будет катастрофой.

О партнерстве британской NHS с американским интернет-гигантом Amazon объявило британское правительство. Уже начиная с этой недели владельцы Аlexa в Британии смогут задавать своему голосовому помощнику вопросы о здоровье, например, как вылечить мигрень, или каковы симптомы ветрянки. Устройство по умолчанию будет выдавать ответы, взятые с официального сайта системы здравоохранения.

Минздрав Англии считает, что это сократит поток пациентов на прием к врачу. NHS испытывает серьезные проблемы из-за нехватки медиков и персонала - пациенты ожидают консультации бесплатного врача порой месяцами.

Однако защитники гражданских прав беспокоятся, что через Alexa будут утекать персональные данные граждан, включая информацию о здоровье. Amazon утверждает, что данные о медицинских запросах владельцев Alexa не будут передаваться третьей стороне.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Домашние электронные помощники от Amazon и Google установлены уже в миллионах домов

Британские власти пытаются договориться об аналогичном партнерстве и с другими корпорациями, в частности, Microsoft, которые тоже выпускают своего голосового интернет-помощника. Они надеются, что через Alexa ограниченным в движении пациентам, людям с плохим зрением и пожилым будет легче воспользоваться консультацией, поскольку заходить в интернет традиционным способом им трудно.

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До сих пор Alexa выдавала ответы на вопросы о медицине, основываясь на самых популярных интернет-ресурсах.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что внедрение новых технологий в работу NHS - это продолжение "революции" в системе здравоохранения с целью уменьшения давления на участковых врачей и аптекарей. В системе NHS создан новый отдел по электронным технологиям, который призван расширить использование IT, например, при выписывании лекарств, и использовать искусственный интеллект для анализа результатов рентгеновских и УЗИ-обследований.

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Неправительственная организация Big Brother Watch назвала этот план ужасным. "Медицинская помощь становится недоступной, доверие и приватность уничтожены. С точки зрения защиты персональных данных - это катастрофа", - считает директор НКО Силки Карло.

Корпорация Amazon заявила газете the Times, что не делится информацией пользователей и не собирает личных досье клиентов. "Все данные зашифрованы и надежно хранятся. Клиенты могут контролировать историю голосовых запросов, узнать, что записано, и удалить то, что они хотят", - заверил представитель компании.

В начале этого года Amazon столкнулся с обвинениями в незаконной слежке за пользователями Alexa. Клиенты узнали, что устройство включается само по себе в моменты, когда владелец не активировал его, и записывает все, что происходит в комнате. Также звучали обвинения в том, что корпорация несанкционированно записывает голоса детей.

Amazon объяснил это тем, что образцы голоса нужны для "обучения" искусственного интеллекта, чтобы он мог лучше распознавать речь своего владельца, и что клиент может самостоятельно прослушать и стереть записи, зайдя в настройки помощника.