Флагман британского флота дал течь. Уже не в первый раз

Правообладатель иллюстрации MOD Image caption Течь на авианосце была замечена во вторник. Строительство "Куин Элизабет" обошлось в 3,1 млрд фунтов ($3,87 млрд)

Крупнейший британский авианосец "Куин Элизабет", спущенный на воду всего полтора года назад, был вынужден вернуться в порт и прервать учения из-за течи.

Это уже второй случай поломки за время службы корабля, который должен стать флагманом британского ВМФ и строительство которого обошлось в 3,1 млрд фунтов.

Министерство обороны назвало течь небольшой проблемой внутренней системы. "Куин Элизабет" вышел в пятинедельный поход в июне, но 9 июля была обнаружена неисправность, и 10-го корабль вернулся в Портсмут.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Авианосец был построен как символ британского флота 21-го века - в ближайшие 50 лет он останется флагманом

Сообщается, что вода попала во внутренний отсек авианосца и ее удалось откачать. Идет расследование причин аварии.

Media playback is unsupported on your device "Куин Элизабет": новый авианосец Британии в цифрах

Это не первая поломка относительного нового авианосца, который был спущен на воду королевой Елизаветой II в ходе торжественной церемонии в декабре 2017 года. Через несколько дней после ввода в эксплуатацию в ходе морских испытаний обнаружилась течь, из-за которой корабль набирал по 200 л морской воды в час.

Причиной оказалась неисправность сальника вала. Прерывать программу учений в тот раз не пришлось. В мае 2019 года капитан "Куин Элизабет" был срочно отозван на берег из-за скандала вокруг использования служебной автомашины.

Неудачи мегапроектов

Неполадки и поломки преследовали в этом веке несколько крупнейших британских проектов. Первые же дни работы пятого терминала лондонского аэропорта "Хитроу", затраты на возведение которого превысили 8,5 млрд долларов, обернулись хаосом - гигантскими очередями на регистрацию и сбоями в системе выдачи багажа.

Построенный в 2000-м году ультрасовременный пешеходный Мост тысячелетия, связавший два берега Темзы в самом центре британской столицы, был закрыт через три дня после церемонии открытия - по нему было страшно идти. Раскачивание конструкции было устранено лишь через полтора года работ.

Скандалом отмечено строительство новой линии лондонского метро - дата сдачи уже отложена на два года и смета проекта (изначально 17,6 млрд фунтов) уже превышена на 3 млрд. Линия заранее получила название Елизаветинской, и ее должна была открывать лично королева.