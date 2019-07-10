Правообладатель иллюстрации VLADIMIR GERDO\TASS VIA GETTY IMAGES Image caption Вице-мэр Максим Ликсутов задекларировал 20 млн рублей дохода в прошлом году

Ежемесячный оклад вице-мэра Ликсутова после уплаты налогов составляет 181 тысячу рублей. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си. "Если хотите много зарабатывать, то лучшее решение - частные компании или собственный бизнес", - считает чиновник.

Размер ежемесячных зарплат в декларациях чиновников не указывается, поэтому ранее был известен только общий годовой доход Ликсутова - из его декларации следует, что за прошлый год он составил 19,9 млн рублей. Таким образом, годовой оклад чиновника - 2,172 млн рублей - составляет лишь одну девятую часть его дохода.

По словам Ликсутова, его денежное содержание за работу в мэрии, помимо оклада, включает надбавки за доступ к государственной тайне, ненормированный рабочий день и т.д. Уточнить размер всего денежного содержания он не смог.

"Если хотите много зарабатывать, то лучшее решение - частные компании или собственный бизнес. Госслужба - это знания и бесценный опыт", - прокомментировал Ликсутов размер своего оклада.

Ликсутов также сообщил, что 19,9 млн рублей, задекларированные им по итогам прошлого года, - это его общий доход, который, помимо оплаты его работы в мэрии, включает продажу имущества и другие доходы, "учитывая прошлую жизнь [в бизнесе]".

По общему уровню дохода за 2018 год Ликсутов стал вторым по состоятельности чиновником московской мэрии, впереди него только руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин с годовым доходом 81,3 млн рублей.

В декларации о доходах за 2018 год Ликсутов также указал, что владеет двумя мотоциклами (Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S), тремя земельными участками общей площадью около 4 тысяч кв. м, жилым домом в 2,129 тысячи кв. м, а также двумя нежилыми помещениями.

По итогам 2017 года Ликсутов был самым богатым чиновником мэрии с доходом 219,6 млн рублей.

Обычно у всех госслужащих оклад относительно небольшой, а денежное содержание может в десятки раз превышать оклад, говорит директор Центра технологий государственного управления РАНХиГС Владимир Южаков.

"К сожалению, в госслужбе так сложилось, что гарантированная часть содержания - оклад - может быть очень небольшой, а надбавки, иногда трудно объяснимые, могут быть чрезвычайно высоки. На мой взгляд, это неправильное положение дел. У чиновников должны быть более высокие официально констатируемые гарантированные оклады, а надбавки должны сводиться к оплате по результатам работы", - считает эксперт.

Точные зарплаты и общее денежное содержание российских чиновников в России практически никогда не публикуются. В конце 2017 года министерство финансов впервые раскрыло зарплаты федеральных министров, однако вскоре удалило документ с этими данными.

Сейчас официально известны только размеры денежных вознаграждений президента и премьер-министра - это 667,4 тысячи рублей и 533,5 тысячи рублей (данные из указа президента "О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации"). Также публикуются данные Росстата о средних зарплатах госслужащих в федеральных органах власти. В 2018 году их средняя зарплата составила 126,6 тысячи рублей.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Москве в апреле составила около 103 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная заработная плата в целом в России в мае составила 48,5 тысяч рублей.