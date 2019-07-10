Иракцу в Германии вынесли приговор за убийство 14-летней девочки

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption К месту, где нашли тело Сюзанны Фельдман, люди долго приносили живые цветы

В немецком городе Висбаден завершился суд над беженцем из Ирака, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки. Али Башара признали виновным и приговорили к пожизненому заключению.

Убийство немки Сюзанны Фельдман в мае прошлого года спровоцировало массовые протесты сторонников ультраправых партий, в том числе "Альтернативы для Германии" (AfD). Участники акций выступали против миграционной политики канцлера Ангелы Меркель.

В день оглашения приговора полицейские усилили меры безопасности у здания суда.

22-летний Башар признался в ходе слушаний, что задушил девушку, но не помнит, как это произошло.

"У меня в глазах всё потемнело, и тогда это и случилось, - сказал обвиняемый через переводчика. - Я не знаю, как это могло произойти".

Судья не принял во внимание намек на состояние аффекта и классифицировал убийство как совершенное с особой жестокостью, что означает, что Башар не сможет рассчитывать на помилование через 15 лет.

Перед вынесением приговора мать Сюзанны Диана написала Али Башару шестистраничное письмо, в котором сказала, что ее сердце и ее будущее умерли вслед за дочерью.

"Меня тоже заточили в тюрьму на всю жизнь, хотя я ни в чем не виновата. И у меня никогда не будет шанса на помилование", - приводит ее слова газета Bild.

Что произошло?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Али Башар утверждал в суде, что не знал, сколько лет Сюзанне, и не помнит момента убийства

Убийство произошло в мае 2018 года. В то время Али Башар, которому было отказано в статусе беженца, дожидался депортации на родину. После трагедии в Висбадене власти Германии ускорили процедуру выдворения из страны лиц, которым отказано в убежище.

Тело Сюзанны нашли через две недели после ее исчезновения. К тому времени Башар уже вернулся в Ирак.

Следствие установило, что Башар изнасиловал Сюзанну Фельдман в лесополосе у железнодорожного полотна, а затем задушил, напав на жертву сзади. По словам обвинения, он убил ее после того, как она сказала, что заявит на него в полицию.

Не исключено, что выходец из страны, где женщины не говорят открыто, что стали жертвами насильников, не ожидал, что его преступление может быть предано огласке.

Убив девушку, он разослал с ее мобильного телефона несколько сообщений от ее имени, в которых она сообщала, что якобы собралась уехать на некоторое время в Париж.

Что говорит убийца?

Али Башар настаивал, что никакого изнасилования не было, что они вступили в связь по обоюдному согласию.

В ходе процесса через переводчика он рассказал историю своей семьи, как в 2015 году им пришлось бежать из Ирака. Также он поведал о времени, проведенном в Германии.

По его словам, он употреблял алкоголь с 12 лет, но именно в Германии впервые познакомился с наркотиками.

Он сообщил, что познакомился с Сюзанной через общего знакомого за три месяца до убийства. Они гуляли, держась за руки, слушали музыку, и он не знал, сколько ей лет.

Как его поймали?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Федеральная полиция Германии доставила Башара из Ирака обратно в Германию в июне 2018 года

Тело Сюзанны Фельдман обнаружили 6 июня 2018 года в неглубокой яме, прикрытой листьями, ветками и землей. В поисках следственной группе помогла информация, полученная от 13-летнего афганского подростка из того же убежища для беженцев, где проживал Башар.

К тому времени Башар и его семья уже вернулись в свой родной курдский город Эрбиль, где он и был задержан местной полицией.

Между Германией и Ираком нет договора об экстрадиции, поэтому для возвращения Башара в Германию потребовалось участие в переговорах высокопоставленных лиц, в частности, главы федеральной полиции Дитера Романна, который лично прибыл в Ирак.

Какова реакция в Германии?

Убийство Сюзанны Фельдман вызвало волну негодования по всей стране. Власти обвиняли в непродуманной политике приема беженцев, а полицию в том, что она не провела должного расследования, как только поступил сигнал об исчезновении девушки.

В одном из телеинтервью канцлер Ангела Меркель сказала тогда, что очень важно ускорить процесс возвращения на родину лиц, которым отказано в статусе на территории Германии.

Трагедия в Висбадене дала козырь ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), под эгидой которой прошли марши и акции против нелегальной иммиграции, ее популярность стала возрастать.

AfD обвиняли в использовании ситуации в своих политических целях, но за последние годы в стране произошло несколько громких преступлений с участием беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. В частности, на юге Германии была убита еще одна 15-летняя девушка.

В августе прошлого года новую волну протестов против иммиграции вызвало нападение с ножом на мужчину в городе Хемниц, который умер от полученных ран. Полиция арестовала двух человек - выходцев из Ирака и Сирии.