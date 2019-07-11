Правообладатель иллюстрации TVRain/Yuri Belyat Image caption По словам Дарьи Полыгаевой, команда "Дождя" старается делать выпуски новостей более неформальными

Во вторник ведущая телеканала "Дождь" Дарья Полыгаева вышла в эфир с бутылкой грузинского вина на столе. В тот день в российских СМИ обсуждалась тема возможного запрета грузинского вина в России, и команда "Дождя" решила высказать свою позицию.

"Хотелось показать, что мы солидарны с жителями Грузии, и нам было бы неприятно возвращаться в атмосферу 2006 года, когда в России впервые запретили грузинское вино. Я не считаю, что это был какой-то демарш, я в своих выпусках и оценках стараюсь быть взвешенной", - сказала Дарья в комментарии Русской службе Би-би-си.

По словам Полыгаевой, она не думала в тот момент о реакции, которую мог вызвать этот трюк в эфире, но результат ее приятно удивил.

"Я не ожидала никакой особой реакции, и к утру уже забыла про бутылку вина в эфире. Но ко мне в "Фейсбук" неожиданно начали добавляться в друзья жители Грузии, грузинское СМИ написало о нашем эфире, и некоторые жители Грузии начали меня благодарить в "Инастаграме" и приглашать в гости, это страшно приятно! Самое забавное, что я никогда не была в Грузии, поэтому с радостью как-нибудь приеду! А вино в редакции выпили уже после эфира", - рассказала ведущая.

Какие еще примеры неординарных проявлений солидарности или протеста случались в истории мировых СМИ? Русская служба Би-би-си собрала некоторые особо яркие эпизоды.

Бранный протест

Правообладатель иллюстрации RUSTAVI2 Image caption Ведущий Георгий Габуния популярен в Грузии

Самый громкий эпизод последнего времени - мат в адрес Владимира Путина в эфире грузинского канала "Рустави-2". Ведущий телеканала Георгий Габуния в своей воскресной передаче "P.S." 7 июля обратился к президенту России Владимиру Путину, используя бранную лексику.

Габуния таким образом обозначил свою позицию по поводу нового обострения в отношениях России и Грузии, но грузинские власти назвали выходку журналиста политической провокацией.

Этот эпизод и стал отчасти поводом для обсуждения новых российских санкций против Грузии, в частности, запрета на ввоз вина, но российский президент Владимир Путин эти предложения не одобрил.

Ребенок в студии

В январе 2018 года ведущая новостей пакистанского канала Samaa TV Киран Наз пришла на эфир со своей маленькой дочкой в знак поддержки родителям шестилетней Зайнаб Ансани, которую похитили несколькими днями ранее по дороге в школу, изнасиловали и убили.

Трагедия произошла в пакистанском городе Касур. Тело девочки нашли на мусорной свалке.

"Я хотела показать, что я солидарна с родителями Зейнаб, и продемонстрировать, что женщины наделены большой силой. Я и моя дочь, мои сестры, мы все сильнее насильника и убийцы, и мы не боимся", - пояснила свой жест Киран Наз.

По данным полиции Касура, Зейнаб стала восьмой несовершеннолетней девочкой, изнасилованной и убитой за последний год.

Увольнение в прямом эфире

В марте 2014 года, после ввода российских войск в Крым, сразу две ведущие прокремлевского телеканала RT America Эбби Мартин и Лиз Уол заявили о своем уходе в прямом эфире с разницей в один день.

Сначала Мартин, заканчивая очередной выпуск своей программы Breaking the Set, осудила "российскую агрессию на Украине и военную оккупацию в Крыму".

"То, что я работаю на RT, не означает, что у меня нет редакционной независимости. Я хочу подчеркнуть, что я против любого постороннего вмешательства в дела суверенных государств. Россия поступила неправильно", - заявила ведущая.

На следующей день корреспондент RT в Вашингтоне Уол заявила зрителям, что "не может больше быть частью компании, финансируемой российским правительством и оправдывающей действия Путина".

Главред RT Маргарита Симоньян назвала своих сотрудниц жертвами американской пропаганды.

Радужные подтяжки вместо комментария

Американский журналист и открытый гей Джеймс Кирчик в эфире RT неожиданно проигнорировал вопрос ведущей, натянул радужные подтяжки и сделал заявление против российского закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних.

Керчика пригласили на программу прокомментировать приговор рядовому Брэдли Мэннингу (тогда он еще не успел стать Челси Мэннинг), получившему 35 лет тюрьмы за передачу секретных материалов армии США сайту WikiLeaks.

"Меня на самом деле не интересует разговор о Брэдли Мэннинге. Мне интересно говорить об ужасающей атмосфере гомофобии в современной России. Я хочу сказать геям в России, что у них есть друзья и соратники по всему миру, которые солидарны с ними. Мы не собираемся молчать перед лицом этих ужасных репрессий, идеологом которых является человек, который платит вам зарплату, - Владимир Путин", - обратился американский журналист к ведущей RT, сказав также, что пришел на "проплаченный Кремлем пропагандистский канал", потому что нельзя молчать перед лицом зла.

Хиджабы солидарности

Image caption Ведущая рейтинговой программы Newshub поддержала мусульман Новой Зеландии, надев в эфире традиционный хиджаб

На следующий день после нападений на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, в результате которых погибли 50 человек, ведущие местных каналов начали вещание с приветствий на арабском языке.

Женщины в кадре надели хиджабы в знак солидарности с мусульманской общиной страны. "Я надела платок, чтобы поддержать друзей и родных тех, кто погиб в мечетях в Крайстчерч", - сказала Саманта Хейз, ведущая новостной программы Newshub на одном из центральных каналов страны.

К этой акции также присоединились многие женщины-полицейские, врачи и медсестры, и даже премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн появилась на публике в мусульманском головном уборе.

Кормление грудью на рабочем месте

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лариса Уотерс решила выполнять материнские обязанности без отрыва от профессиональной деятельности

Еще один случай произошел не на экране, а в австралийском парламенте, но попал в объективы телекамер.

В мае 2017 года сенатор Лариса Уотерс обеспечила себе место в истории, покормив свою двухмесячную дочь прямо во время голосования. Австралийский парламент разрешил кормление грудью в своих стенах еще в 2016, и Уотерс стала первой мамой-политиком, воспользовавшимся этим правом.

"Нам нужно больше женщин и родителей в парламенте. И нам нужно больше удобных для семьи рабочих мест и доступный уход за детьми для всех", - написала Уотерс в "Фейсбуке".

То же самое в 2016 году проделала депутат испанской партии "Подемос" и мать грудного ребенка, но в католической Испании это вызвало бурную негативную реакцию общества.

Таким образом женщины по всему миру борются за свое право оставаться в профессиональной обойме после рождения детей и не выбирать - ребенок или карьера.