Посол Британии в США подал в отставку после скандала с критикой администрации Трампа

Правообладатель иллюстрации AFP/PA MEDIA Image caption Накануне Трамп заявил, что больше не будет иметь дело с сэром Кимом Дэрроком

Посол Британии в США Ким Дэррок подал в отставку на фоне скандала с утечкой писем, в которых он критиковал администрацию Дональда Трампа. Накануне президент США заявил, что больше не будет с ним работать.

"С момента утечки официальных документов из посольства было много спекуляций вокруг моей должности. Я хочу положить конец этим спекуляциям. В сложившейся ситуации я больше не могу выполнять свою работу так, как мне бы хотелось", - заявил Дэррок.

Он отметил, что его служба не должна была закончиться до конца года, но он решил покинуть свой пост, чтобы дать возможность правительству назначить нового посла в США.

Текст письма, с которым Дэррок обратился к постоянному заместителю министра иностранных дел Британии Саймону Макдональду, был распространен Форин-офисом.

Макдональд принял отставку Дэррока, говорится в сообщении британского МИДа. "Я понимаю ваше желание ослабить давление на вашу семью и ваших коллег. Я восхищен тем, что вы заботитесь о других больше, чем о себе", - сказал замминистра.

Накануне Дональд Трамп в своем "Твиттере" назвал Дэррока "чокнутым послом" и заявил, что больше не будет с ним работать.

Конфиденциальные электронные письма посла, появившиеся в воскресенье в газете Mail on Sunday, содержали ряд критических замечаний в адрес Трампа и его администрации. Политика Белого дома в них характеризовалась как "неуклюжая и неумелая".

В письмах, датируемых 2017 годом, говорится, что слухи о "распрях и хаосе" в Белом доме в основном подтвердились, а политика США по таким важным вопросам, как Иран, оказалась "бессвязной и хаотичной".

Британское правительство назвало утечку писем посла неудачей, подчеркнув при этом, что Лондон и Вашингтон по-прежнему связывают "особые и прочные" отношения.

По данным газеты Times, британские власти собираются расследовать, как телеграммы посла попали в руки журналистов и не замешано ли в этой истории некое вражески настроенное государство.

В то же время канцелярия премьер-министра заявила, что пока не видела никаких признаков того, что переписка посла была перехвачена представителями какой-то другой страны.