Россиянина Лисова в Швеции обвиняют в похищении своих детей. Похожих случаев много

Правообладатель иллюстрации PAP/TASS Image caption В Швеции Лисов часто бывал в отъездах; при госпитализации жены его не было рядом, и поэтому детей отдали в приемную семью

Суд в Польше решил не выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, вывезшего из скандинавской страны своих детей. В Швеции три девочки находились на воспитании в приемной семье; их мать попала в больницу с психическим заболеванием.

В постановлении суда отмечено, что выданный Швецией ордер на арест Лисова нарушает его гражданские права. По его заключению, Лисова поставили "в безвыходное положение, у него отобрали детей и выставили невыполнимые условия их возвращения".

Мужчину с дочерьми четырех, шести и 12 лет задержали в апреле этого года, когда те собирались вылететь в Россию из Варшавы. В Польшу они попали на пароме из Швеции. Шведские власти заочно арестовали мужчину по подозрению в похищении детей и объявили его в международный розыск.

В 2017 году жена Лисова попала в в больницу с тяжелым психическим заболеванием - некоторые российские СМИ пишут, что это параноидальная шизофрения. Власти Швеции пришли к выводу, что отец не справится с уходом за детьми в одиночку, и направили их в приемную семью выходцев из Ливана. Отцу разрешили видеться с детьми раз в неделю по шесть часов. В одну из таких встреч он и решил вывезти дочерей из страны.

Россиянин сейчас ждет рассмотрения своего прошения о статусе беженца в Польше. Дети находятся под его опекой.

Это не первый случай, когда российские родители оказываются в тяжелых с юридической и психологической точки зрения ситуациях, деля детей между странами и государствами при разводе.

Есть и примеры правовых трудностей с вывозом или ввозом детей в другие страны - иногда в таких ситуациях даже судебные решения оказываются бесполезны.

Похищение в Канзасе

В июне этого года россиянку, мать троих детей Богдану Осипову, федеральный суд в городе Уичито (штат Канзас) приговорил к семи годам тюрьмы за похищение своих дочерей. Она родила их, будучи в браке с американцем Брайаном Мобли.

Как решил суд, в 2014 году беременная Осипова вывезла с территории США в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже начала процесс развода. Младшую дочь она родила в России, после чего супруги развелись.

Суд в США решил, что дочери должны быть под опекой отца, в России суд определил их под опеку матери и назначил отцу алименты. В ноябре 2017 года Осипова приехала в США, чтобы решить с отцом детей вопрос об опеке, но ее задержали.

Она успела подать заявление в суд, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу, и суд даже назначил дату слушаний.

Во время судебных слушаний она согласилась на возвращение дочерей в США, однако российский суд не разрешил вывозить их из страны. Сейчас они живут с опекуном - тетей Осиповой, а россиянка - в процессе подачи апелляции на решение суда. За нее вступилось генконсульство и российский МИД, требуя освобождения.

Эстония - Дагестан

Аминат Махмудова, с детства живущая в Эстонии и имеющая гражданство этой страны, уже три года пытается увезти туда двух своих сыновей, которых отец Магомед Ахмедов, по ее словам, выкрал из садика и забрал в Дагестан.

После свадьбы в 2006 году пара жила в Эстонии, где в 2010 и 2014 году и родились их сыновья. После 10 лет брака в 2015 году супруги решили развестись, и Ахмедов сразу сказал, что увезет сыновей на свою родину, пишет "Медиазона".

Суд в Эстонии постановил немедленно вернуть детей в страну, в 2016 году и Пятигорский городской суд удовлетворил иск Махмудовой к бывшему мужу о возвращении детей в государство постоянного проживания.

Однако, по ее рассказам, когда она приезжает в Дагестан, отец и его родственники отказываются отдавать детей, а приставы не исполняют решение суда. По словам женщины, родственники бывшего мужа настаивают, что она должна жить в Дагестане, если хочет быть с детьми.

Мать с адвокатом приезжали в Махачкалу за детьми уже четыре раза - и забрать их так и не удалось.

Бездействие приставов признавал незаконным Верховный суд Дагестана в марте 2018 года, а затем Мосгорсуд - в ноябре. Европейский суд по правам человека принял жалобу Махмудовой в 2017 году.

Актриса-похититель

В феврале этого года в Нью-Йорке по прилете из России задержали российскую актрису Ирину Усок по подозрению во "вмешательство в опеку ребенка". Она родила дочь в США, затем улетела с ней в Россию и вернулась обратно.

По данным телеграм-канала Mash, задержание актрисы связано с заявлением отца ее ребенка - американца - о похищении. Сейчас в суде штата Нью-Джерси продолжаются слушания по делу. Усок освобождена из-под стражи.

"Произошла неприятная ситуация, связанная с ее личной, семейной проблемой. К помощи подключились мы и посольство", - говорили в театре "Содружество актеров Таганки", где служит артистка.

"Ее ребенок - гражданка США, видимо, ситуация произошла из-за этого", - добавили в театре.