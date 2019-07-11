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Янукович ждет вердикта

Бывший президент Украины Виктор Янукович ожидает решения Европейского суда в Люксембурге, куда он подал апелляцию против санкций, наложенных на него Евросоюзом.

Брюссель ввел санкции в отношении некоторых организаций и юридических лиц, в том числе и Виктора Януковича, так как подозревает его в хищении государственных средств и злоупотреблениями должностными полномочиями незадолго до революции в Украине в 2014 году.

Сам Янукович бежал в Россию.

Европейский суд также вынесет сегодня вердикт по делу бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

Годовщина геноцида

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Сребренице были убиты тысячи человек

В четверг тысячи людей примут участие в церемонии поминовения жертв геноцида в Сребренице.

В 1995 году, во время войны в Боснии, сербские силы захватили мусульманский анклав в Сребренице и затем систематически убили более 8000 мужчин и подростков.

Эксгумация в Ватикане

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Эмануэле Орланди было 15 лет, когда она бесследно исчезла

В Ватикане в четверг будут открыты две могилы на Тевтонском кладбище.

Захоронение, возможно, скрывает тайну, которая вот уже 36 лет тревожит умы итальянцев: исчезновение 15-летней Эмануэлы Орланди.

В четверг на территорию кладбища придут полицейские, чтобы провести эксгумацию двух могил. Предполагается, что в одной из них могут находиться останки пропавшей девочки.

22 июня 1983 года 15-летняя Эмануэла возвращалась с урока игры на флейте. Ее видели на автобусной остановке в центре Рима. Затем она просто исчезла. Никто ее с тех пор не видел.

С того времени не утихают споры о том, что с ней могло произойти. Может быть, ее похитили и убили? Если это так, где находится ее тело?

Освобождение косаток

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Косаток первозят в Охотское море

РИА Новости сообщает, что в четверг из Приморской "китовой тюрьмы" в охотское море будет отправлена партия из трех косаток.

Животным от пяти до десяти лет. Их было решено выпустить вместе, так как они проявляют признаки привязанности друг к другу. Так называемой "китовой тюрьмой" заинтересовался президент Путин, после чего животных стали выпускать на свободу.

Косаток вылавливали, а затем продавали в Китай.

Что произошло под Прохоровкой?

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Советская армия в 1943 году потерпела катастрофическое поражение в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге, а соотношение потерь в бронетехнике было 235 к 5 в пользу Германии, говорится в статье, опубликованной в газете Die Welt.

В статье цитируются высказывания германского историка Карл-Хайнца Фризера, который уже много лет изучает Курскую битву, а также материал британского исследователя Бена Уитли, который занимается изучением Второй мировой по материалам, которые опубликованы в открытых источниках.

Бен Уитли опубликовал свою работу в академическом журнале Journal of Intelligence History, который освещает вопросы истории разведки и шпионажа.

Работа называется "Визуальное исследование битвы под Прохоровкой". В ней автор разбирает аэрофотоснимки поля боя под Прохоровкой, сделанные Люфтваффе в июле и августе 1943 года.

Основываясь на снимках, которые исследователь приводит в своей работе, в результате боя 12 июля 1943 года безвозвратные потери советских танков составляли 235 единиц, тогда как германская армия потеряла всего пять.

Из такси на оперную сцену

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После того как пассажирка такси сняла на камеру своего смартфона водителя Uber, прекрасно исполнившего ей арию Джузеппе Верди La donna è mobile, он стал звездой интернета и получил предложение от оперы.

27-летний Мензи Мнгома в мае исполнил арию за рулем своего кэба в Дурбане - крупнейшем городе юго-востока страны. Видео посмотрели более 660 тыс. раз.

"Я так рад переменам в моей жизни: столько концертов теперь, фанаты узнают и хотят фото со мной. Это особенное чувство: мое лицо и на ТВ, и в газетах, а мой голос - на радио", - сказал водитель Би-би-си.

"Новичок" - вопросы к полиции

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Вопросы о реакции полиции и властей после второго отравления "Новичком" в графстве Уилтшир 2018 году вновь поднимаются в британской прессе.

Guardian пишет, что после отравления этим нервнопаралитическим веществом двух жителей Айлсбери - Чарли Роули и Дон Стерджесс - властям понадобилось трое суток для того, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию и оградить места, которые могли быть заражены.

По словам газеты, медики применили андидот, найдя Чарли Роули в тяжелом состоянии в субботу, 30 июня 2018 года, но полиция продолжала думать, что он и его подруга приняли слишком большую дозу героина или кокаина.

Чрезвычайное положение было объявлено лишь к концу дня следующего вторника.

Чарли Роули повезло, что медик машины скорой помощи помогал Сергею и Юлии Скрипалям, также отравленным "Новичком", и опознал симптомы.

Полиция графства Уилтшир заявляет, что обратилась за помощью к военным специалистам из Портон-Даун, и начала принимать меры после того, как те сказали, что на 75% уверены, что речь идет об отравлении нервно-паралитическим веществом.

Лишь после этого были оцеплены места, которые могли посетить Роули и Стерджесс, хотя там могли бы быть заражены и другие люди.

Полиция заявляет, что не могла принимать никаких мер до того, как были получены доказательства и разведданные.

Снова российские деньги?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Просил ли Сальвини российских денег?

Просочившаяся в прессу запись переговоров между представителями итальянской партии "Лига Севера" и представителями Кремля (пейволл), якобы указывает на то, что эта партия надеялась на многомиллионное финансирование со стороны Москвы, пишет Times.

Аудиозапись переговоров была опубликована на сайте Buzzfeed. На ней слышен голос Джанлуки Сваоини, главного советника лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который сейчас занимает пост вице премьер-министра Италии.

Сальвини - сторонник российского президента Владимира Путина и регулярно призывает к отмене европейских санкций, наложенных на Россию.

Встреча якобы прошла в прошлом октябре, в гостинице "Метрополь" в Москве. Речь шла о том, как перевести, при помощи запутанной финансовой схемы, 52 миллиона долларов из Москвы на счета "Лиги".

Если это имело место в действительности, то это стало было бы нарушением итальянского законодательства, запрещающего финансирование политической деятельности из-за рубежа.

Buzzfeed не удалось установить конкретных имен троих российских и двух итальянских граждан, встретившихся в "Метрополе". Лидер партии Сальвини в это время находился в Москве, отмечает газета.

Кремль никак не комментирует эту новость. Сальвини отрицает, что обсуждал с кем бы то ни было нелегальное финансирование своей партии.

"Я не получил ни одного рубля, ни одного евро, ни одного доллара, и ни одного литра водки от России", - цитирует его газета Times.

Анкара между Вашингтоном и Москвой

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В ближайшие дни в Турцию прибудет первая партия зенитных ракет С-400 из России, несмотря на то, что Вашингтон угрожает Анкаре санкциями, пишет Financial Times (пэйволл). Система С-400 может сбивать дроны, истребители и крылатые ракеты.

Хотя представители США предупреждали Турцию о возможных последствиях этой сделки, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказывается слушать американцев.

Пока не ясно, где и как именно будут использованы эти российские ракеты в Турции.

Вашингтон озабочен тем, что С-400 может угрожать безопасному использованию F-35 - истребителей пятого поколения, использующих стелс-технологию.

По словам американских представителей, российские инструкторы, находясь в Турции, смогут собрать слишком много информации о том, как работают эти самолеты.

Турция это отрицает, заявляя, что российские С-400 не будут подключены к системе ПВО НАТО. Но Вашингтон все равно недоволен.

Вперед в Чернобыль

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"Коммерсант" пишет, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении территории, прилегающей к Чернобыльской АЭС, в туристическую зону.

По его словам украинского лидера, указ станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины.

Он считает, что следует отказаться от различных запретов, которые сейчас действуют в 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской атомной электростанции, и наоборот, сделать тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины.

"Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. Прежде всего, мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции", - сказал президент Зеленский.

Британский интернет в России

Британский оператор OneWeb, который с помощью технологий мобильной спутниковой связи планирует обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему миру, может получить доступ к работе в России.

Госкомиссия по радиочастотам планирует рассмотреть этот вопрос на заседании в конце июля, говорится в повестке мероприятия, пишут "Известия".

Кто такие кладмены?

С распространением интернета и смартфонов в России появилась целая молодежная профессия - закладчики, они же кладмены: люди, которые доставляют заказанный в интернете наркотик покупателю. Это довольно легкий заработок для молодежи - но грозит тюремным сроком до 20 лет.

Молодые люди, занятые в этом бизнесе, рассказали Би-би-си, зачем этим занялись, в чем состоит их работа, и боятся ли они быть пойманными.

Пятимесячный дюгонь, который любит обниматься

Мариум - пятимесячная самка дюгоня, которую обнаружили одну возле берега.

По всей видимости, она осталась без матери, и теперь о ней заботятся люди.