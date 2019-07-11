Британия обвинила Иран в попытке перехватить свой танкер. Ему на помощь пришел фрегат

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Иранские корабли попытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе, сообщило правительство Великобритании. Это произошло спустя неделю после того, как британские морпехи задержали танкер с иранской нефтью в Гибралтарском проливе.

Как заявило правительство Британии, инцидент в Ормузском проливе произошел в среду: три иранских катера попытались помешать проходу коммерческого судна British Heritage, но вынуждены были отступить, когда этого потребовал экипаж сопровождавшего танкер фрегата HMS Montrose.

Иранское агентство Fars сообщает, что Корпус Стражей Исламской революции Ирана отрицает свою причастность к произошедшему. Агентство РИА Новости в свою очередь отмечает, что факт инцидента отрицают и в министерстве иностранных дел Ирана.

"То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряжённости. Эти заявления ничего не стоят", - цитирует агентство слова министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

4 июля стало известно, что власти британского Гибралтара задержали в проливе танкер с иранской нефтью. По их предположению, судно везло сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии, что является нарушением санкций, введенных ЕС и США.

Иранская сторона назвала задержание своего судна формой пиратства, а советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи заявил, что Тегеран должен в ответ захватить британский танкер.

Накануне о том, что у задержания иранского танкера в Гибралтарском проливе могут быть далеко идущие последствия, предупредил президент Ирана Хасан Роухани.

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Ситуация в регионе стала накаляться на фоне одностороннего выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Выйдя из соглашения, США восстановили санкции против Ирана, а также ограничили поставки иранской нефти Китаю, Индии, Южной Корее, Японии и Турции.

Администрация Дональда Трампа хочет, чтобы Иран подписал новую двустороннюю сделку, которая ограничит не только его ядерную деятельность, но и ракетную программу, а также военные операции за рубежом.

В мае 2019 года Пентагон направил в район Персидского залива систему противовоздушной обороны Patriot и несколько боевых кораблей, а затем Трамп объявил, что пошлет на Ближний Восток дополнительный контингент военных. Эти шаги, как заявили в Вашингтоне, направлены на защиту уже дислоцированных в регионе американских вооруженных сил.

В Тегеране заявления Вашингтона называют формой "психологической войны", нацеленной на запугивание исламской республики.

20 июня Иран заявил, что сбил американский беспилотник над своей территорией. США признали потерю аппарата, но настаивают, что он выполнял полет в международном воздушном пространстве. На следующий день в СМИ появилась информация, что Трамп санкционировал удар по Ирану, но потом передумал.

За неделю до этого в Ормузском проливе - важнейшей мировой нефтяной артерии - загорелись норвежский и японский нефтяные танкеры. США обвинили в инциденте Иран, однако в Тегеране категорически отвергли причастность к произошедшему.

В среду глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что американские власти хотят создать международную коалицию для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена.