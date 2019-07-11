Верховная рада одобрила принудительную химическую кастрацию педофилов

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Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий применение принудительной химической кастрации за преступления сексуального характера, совершенные против несовершеннолетних.

За законопроект было подано 247 голосов при минимально необходимых 226. Автором инициативы выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Пожизненный срок, как и казнь, за половые преступления относительно малолетних детей в украинском законодательстве не предусмотрены. И маловероятно, что насильник не вернется к своему "занятию" снова после освобождения", - говорится в пояснительной записке к принятому закону.

Всего на внеочередном заседании Рады, созванном по требованию партии Ляшко, было рассмотрено сразу два законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против половой неприкосновенности малолетних.

Наряду с созданием единого реестра осужденных за подобные преступления, оба документа предлагают применять в отношении осужденных химическую кастрацию - введение специальных препаратов, подавляющих сексуальное влечение.

Однако один законопроект (6449) предполагает, что химическая кастрация будет применяться принудительно, а второй (6607) предлагает использовать эту меру только на основании добровольного обращения осужденного, который уже отбыл не менее 10 лет наказания.

Кроме того, первый законопроект предполагает, что реестр осужденных за педофилию будет открыт для всех, второй - что только для сотрудников правоохранительных органов и образовательных учреждений.

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян сказал, что по-человечески выступает за открытый реестр, но как представитель правоохранительной системы - за закрытый, так как иначе возникает риск самосудов. В свою очередь депутат Антон Яценко заявил, что власти должны быть на стороне детей, а не экспертов.

В итоге второй законопроект также принят Радой, но только в первом чтении. Он был внесен на рассмотрение парламента после того, как необходимое число голосов набрала электронная петиция. Одним из инициаторов законопроекта стал внефракционный народный депутат Мустафа Найем.

За последнее время на Украине произошло несколько резонансных преступлений в отношении детей. В частности, стало известно, что в Бахмутском районе Донецкой области 24-летний отчим на протяжении года насиловал 13-летнюю девочку, а в Мариуполе вскрылся факт изнасилования 11-летнего ребенка мужчиной, который ранее был трижды судим за аналогичные преступления.

Химическая кастрация в качестве меры против педофилов применяется во многих странах мира, в том числе в США, Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Канаде, Израиле и России.

В России она была введена в 2012 году и применяется с согласия осужденного. В 2018 году рабочая группа Совфеда под руководством сенатора Елены Мизулиной предложила применять химическую кастрацию принудительно.

Химическая кастрация - обратимая процедура. Препарат, подавляющий сексуальное влечение, действует ограниченное время, затем требуется его повторное введение.