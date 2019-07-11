Спортивный арбитраж отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию российского чиновника Виталия Мутко на решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), пожизненно запретившего ему принимать участие в Олимпиадах в любом качестве.

Решение о пожизненном запрете на посещение Олимпиад для Мутко было принято исполкомом МОК еще в конце 2017 года. На тот момент чиновник курировал в правительстве России вопросы, связанные со спортом.

"Я удовлетворен решением, которое принял CAS", - сказал Мутко РИА Новости.

Причиной для принятия такого решения стал так называемый доклад Шмида, в котором описывались допинговые нарушения, допущенные в России - в том числе во время Олимпийских игр в Сочи. Санкции в отношении Мутко связаны с тем, что в тот период он возглавлял министерство спорта России.

Тогда же исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и еще нескольких российских чиновников. В результате российская команда не смогла выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под своим флагом и со своим гимном.

Сам Мутко заявил, что не считает себя виновным в чем-либо и именно поэтому обжалует решение исполкома в спортивном арбитраже.

"Я никогда не думал о подаче апелляции, всегда думал только поддерживать спортсменов, но, если любой дисциплинарный орган выносит решение, которое лицо потом не оспаривает, значит, что оно признает вину", - цитировало его агентство ТАСС.

На момент получения дисквалификации со стороны МОК в декабре 2017 года Мутко возглавлял Российский футбольный союз и на протяжении семи лет курировал подготовку к чемпионату мира по футболу, который должен был пройти в России в 2018 году.

Чиновник объявил, что временно приостанавливает свою работу на посту главы союза из-за судебных разбирательств вокруг допинг-скандала с участием России. Его должность занял генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу в России Алексей Сорокин.

Во время самого чемпионата мира по футболу в России Мутко пришел на все игры с участием российской сборной, но держался на расстоянии от топ-менеджеров ФИФА несмотря на то, что санкции, наложенные на него исполкомом МОК, касались исключительно Олимпиад.

Как сообщала Русская служба Би-би-си, причиной стал под неформальный запрет ФИФА. В частности, Мутко было не рекомендовано появляться рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино и другими топ-менеджерами футбольной ассоциации.

После окончания чемпионата мира Мутко решил не возвращаться на пост главы РФС, а затем был назначен на должность вице-премьера по строительству, которую занимает до сих пор.