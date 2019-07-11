Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рокко Морабито успешно скрывался от итальянских властей более 20 лет

Спецслужбы Уругвая задержали в пиццерии Монтевидео трех человек (в том числе двух россиян), которых подозревают в пособничестве итальянскому мафиози Рокко Морабито, получившему известность как "кокаиновый король Милана".

Как сообщают уругвайские СМИ, в ходе спецоперации были задержаны владельцы заведения - россиянин и итальянец, а также россиянка, работавшая там поваром. Все трое задержанных были доставлены в прокуратуру, где заявили, что им необходим переводчик.

Пресс-секретарь посольства России в Уругвае Василиса Фофанова сообщила РИА Новости, что ведомство "получило извещение о задержании трех предполагаемых граждан России" и выясняет причины задержания.

Задержанных подозревают в связях с одним из боссов итальянской мафии Рокко Морабито, которому в конце июня удалось сбежать из уругвайской тюрьмы. Имена задержанных власти не называют.

Как сообщает уругвайский телеканал Telemundo, в пиццерии, где задержали предполагаемых пособников мафиози, практически никогда не было видно ни посетителей, ни официантов. Это выглядело подозрительно, учитывая высокую стоимость аренды в этом районе столицы.

Чемоданы с миллионами лир

Рокко Морабито родился в Калабрии в 1966 году во влиятельном мафиозном клане. В возрасте 20 лет он переехал в Милан, где его уже через пять лет стали называть "кокаиновым королем".

Морабито был членом группировки "Ндрангета" - одной из самых влиятельных мафиозных структур Италии и одного из крупнейших поставщиков южноамериканского кокаина в Европе.

Полиция и Интерпол начали пристально следить за молодым наркобароном еще в конце 1980-х годов и неоднократно видели, как он передавал колумбийским наркоторговцам чемоданы с миллионами итальянских лир на одной из площадей Милана.

Полицейские планировали арестовать Морабито в октябре 1994 года, в день его рождения, когда он должен был совершать очередную передачу. Однако в итоге итальянцу удалось сбежать.

После этого Морабито был заочно приговорен к 28 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, затем власти округлили этот срок до 30 лет.

Правообладатель иллюстрации Uruguayan Interior Ministry Image caption С начала 2000-х годов Морабито вел тихую жизнь на уединенной вилле в Уругвае

Наркобарону удавалось скрываться от властей более 20 лет. В начале 2000-х годов он перебрался в Уругвай, где жил под чужим именем на уютной вилле в городе Пунта-дель-Эсте вместе со своей португальской любовницей.

В 2017 году Морабито решил записать свою дочь в местный колледж, однако совершил роковую ошибку, зарегистрировав ее под своей настоящей фамилией. Это заметили спецслужбы, и вскоре мафиози был арестован в отеле в центре Монтевидео.

Как сообщало МВД Уругвая, при аресте у Морабито изъяли 13 мобильных телефонов, пистолет, 12 кредитных карт, а также наличные деньги и сертификаты на общую сумму в 150 тыс. долларов.

"Отдай нам ключи!"

После ареста Морабито был отправлен в центральную тюрьму Монтевидео, где должен был ожидать экстрадиции в Италию. Однако этого так и не произошло.

Морабито и еще троим узникам удалось проделать дыру в потолке тюремной больницы, и ночью 24 июня они выбрались на крышу тюрьмы, откуда перебрались в соседний жилой дом. Беглецы проникли в квартиру, принадлежавшую 80-летней Элиде Этуарте.

"Я лежала в постели, но вдруг увидела, как кто-то включил свет в столовой. Я встала и увидела трех мужчин, которые сказали мне: "Отдай нам ключи!" Я спросила их, кто они такие, но они не ответили", - рассказывала женщина в интервью уругвайским СМИ.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Морабито и еще троим узникам удалось выбраться на крышу тюрьмы

Этуарте открыла преступникам дверь и выпустила их, после чего позвонила в полицию. По ее словам, мужчины не причинили ей никакого вреда и не угрожали ей, а лишь требовали выпустить их из дома. Перед уходом они также забрали у нее наличные деньги.

Все, кто бежал вместе с Морабито, через несколько дней были пойманы, однако сам он все еще на свободе.

Дерзкий побег наркобарона вызвал возмущение министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который заявил, что потребует от властей Уругвая официальных объяснений.