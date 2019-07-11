Media playback is unsupported on your device Туристы пытаются укрыться в пляжном баре (съемка очевидца 10 июля 2019 года)

Шестеро туристов, включая россиянина с сыном, погибли и более 30 получили ранения во время урагана, который в среду поздно вечером неожиданно обрушился на курорты полуострова Халкидики на севере Греции, неподалеку от города Салоники.

Мощные порывы ветра, ливень и шторм срывали крыши со зданий, переворачивали машины и вызвали затопление в отелях. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, на месте бедствия работают более 100 спасателей.

Греческие СМИ сообщают, что погибшие россияне - 39-летний турист и его двухлетний сын - отдыхали в отеле в городке Нео-Потидеа. Порыв ветра повалил на них дерево.

Супружеская пара из Чехии погибла в собственном фургоне, который перевернуло ветром. Под рухнувшей крышей ресторана погибла туристка из Румынии с маленькой дочерью.

Руководитель региональной службы гражданской обороны Хараламбос Стериадис заявил, что подобное стихийное бедствие - беспрецедентный феномен для Греции.

Ураган разразился после двух дней жары, при которой температура поднималась до +37 градусов Цельсия.

Английская туристка из Суррея, Эмили Кишту, рассказала Би-би-си, что шторм настиг ее с семьей на пляже во время вечеринки: "Буквально он возник ниоткуда. Свет погас, на всем пляже стало темно - начался хаос. Люди бежали, визжали, пытались как-то выбраться с пляжа".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пляжи в городке Нейя-Плагия и на соседних курортах разрушены

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ураган повредил и жилые дома

По словам Эмили, персонал отеля направил ее с детьми 3 и 5 лет в бар, сказав, что надо укрыться там - но помещение бара стала затапливать вода.

"Там было множество детей, они плакали, они были расстроены и очень, очень напуганы".

Подача электричества и воды в отели прекратилась и по состоянию на утро четверга не была восстановлена.

Шторм длился около 20 минут, рассказал греческому телеканалу ERT очевидец.

"За 25 лет, что я работаю, я увидел такое впервые, - сказал Атанасиос Калтсас, директор медцентра в Неа-Муданья, куда были доставлены большинство раненых. - Это случилось внезапно, совершенно неожиданно".

Российское генеральное консульство в Греции проверяет информацию о смерти двоих россиян, сообщило агентство РИА Новости.