Пожар на Северной ТЭЦ потушен. Один человек погиб

Media playback is unsupported on your device В Мытищах загорелась ТЭЦ-27. Видео

Российские власти подтвердили гибель одного человека в результате пожара на территории ТЭЦ в Мытищах.

РИА Новости со слов своего источника в МЧС передает, что это женщина-вахтер, которая не успела выбраться из огня. Тело обнаружили при тушении пожара.

Возгорание на станции высокого давления на ТЭЦ-27 - Северной теплоэлектроцентрали, входящей в систему "Мосэнерго" - началось со взрыва на газопроводе, снабжающем ТЭЦ топливом. Причиной пожара, как сообщили в МЧС, стала утечка из газовода.

К трем часам дня в ведомстве доложили, что пожар на газопроводе потушен. Пламя успело перекинуться на административное здание, склад и на бывшую школу, где шел ремонт.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса.

По данным МЧС, пострадали 13 человек. В Центре медицины катастроф агентству ТАСС сообщили, что ожоги первой и второй степени получили по меньшей мере 11 человек. По информации СМИ, возможно, это сотрудники автомастерской, которая находится на территории станции.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Через несколько часов после возгорания МЧС заявило, что пожар локализован

Пятый телеканал российского телевидения опубликовал видеозапись момента взрыва.

Правообладатель иллюстрации MSKAgency Image caption Высота огненного столба достигала 50 метров

Высота огненного факела достигала 50 метров, передает Интерфакс со ссылкой на источник. Во время тушения перекрывалось движение по Осташковскому шоссе, а жители Мытищ сообщали о перебоях с электричеством.

Мощность снижена до нуля

Станция прекратила выработку электроэнергии, цитирует ТАСС официальное сообщение министерства энергетики России: "Мощность снизили до 0". Чтобы не было перебоев в подаче электричества, увеличена выработка энергии на других станциях московской и областной сети.

Северная ТЭЦ находится в деревне Челобитьево Мытищинского района, однако она входит в систему "Мосэнерго" и подает электричество и тепло более чем миллиону потребителей на севере Москвы и в Мытищах, сообщается на сайте Мосэнерго.