Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оппозиция требует от Маттео Сальвини ответить перед парламентом на обвинения в махинациях

Прокуратура Милана проводит расследование возможной коррупционной схемы с участием представителей итальянской партии "Лига Севера" и Кремля.

В четверг в прессе снова появилась информация, что руководство "Лиги" могло рассчитывать на многомиллионное финансирование со стороны России в обмен на помощь в лоббировании нефтяной сделки.

Сайт BuzzFeed опубликовал аудиозапись и полную расшифровку переговоров трех россиян с тремя итальянцами, среди которых был Джанлука Савоини, соратник Маттео Сальвини - одного из лидеров "Лиги Севера", вице-премьера и главы МВД Италии.

По информации BuzzFeed, встреча продлилась больше часа. В ходе переговоров, по данным издания, обсуждались "условия сделки по тайной передаче десятков миллионов долларов, полученных от российской нефти, партии "Лига".

Подозрения в сговоре звучали еще в феврале этого года, когда журнал L'Espresso сообщил, что Савоини в октябре прошлого года провел переговоры с россиянами в московской гостинице "Метрополь".

При этом ни BuzzFeed, ни L'Espresso не сообщают, была ли в итоге заключена сделка.

В четверг Савоини заявил итальянской прессе, что действительно встречался с бизнесменами, но не делал ничего противозаконного, и никаких российских денег партия не получала. С похожим заявлением выступил и Маттео Сальвини.

"Никогда не взял ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки у России", - сказал политик. По его словам, из Москвы он привозил не деньги для партии, а лишь сувениры и подарки для дочери.

"Из Москвы я всегда привозил матрешки и "Машу и медведя" для моей дочки", - сказал он.

Дружба с Путиным

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На ужине в честь Владимира Путина в Риме Маттео Сальвини сидел напротив российского лидера

Сальвини известен как сторонник Владимира Путина и не раз призывал к отмене антироссийских санкций. За сравнительно короткое время он совершил несколько визитов в Москву.

В ходе визита в Рим на прошлой неделе российский президент Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera сказал, что постоянно контактирует с "Лигой Севера". "Сальвини очень доброжелательно настроен к нашей стране", - подчеркнул Путин.

Маттео Сальвини и Жанлука Савоини также присутствовали на ужине, устроенном итальянским правительством в честь российского лидера, во время его недавнего визита в Италию.

Финансовые затруднения

По информации агентства Рейтер и итальянских СМИ, правоохранительные органы Италии заинтересовались этой историей еще в феврале, сразу после публикации в L'Espresso, тогда же и началось официальное раследование.

По данным источников Рейтер, прокуратуре было известно о существовании аудиозаписи задолго до того, как Buzzfeed ее опубликовал. В рамках расследования, по данным телеканала Rai News, уже допросили несколько человек.

Закон Италии запрещает финансовую поддержку политических партий из-за рубежа. Лидеры оппозиционной Демократической партии потребовали от Маттео Сальвини ответить в парламенте на обвинения в коррупции.

В прошлом году суд обязал "Лигу Севера" выплатить в течение 75 лет 49 миллионов долларов, которые партия задолжала государственной казне в связи с растратами предыдущего лидера "Лиги Севера" Умберто Босси, ушедшего в отставку на волне крупного скандала.

После решения суда Маттео Сальвини сказал, что партии грозит банкротство.

"Лига Севера" - партия правого толка, она была основана 20 лет назад. Партия выступает за независимость северных провинций Италии и образование государства Падания со столицей в Милане.