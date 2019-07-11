Более 40 человек задержаны у Верховного суда России на акции крымских татар

Image caption Накануне в Москве на Красной площади были задержаны семь участников акции в поддержку крымских татар

В Москве у здания Верховного суда задержали как минимум 42 человека, пришедших на обжалование приговора четырех фигурантов дела запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", сообщает "ОВД-Инфо". Об этом изданию сообщили сами задержанные.

Координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова сообщила Интерфаксу, что полиция задержала более 50 человек. По ее словам, всего к Верховному суду пришли около 100 человек.

Накануне в Москве на Красной площади были задержаны семь участников акции в поддержку крымских татар.

В Верховном суде в четверг слушается апелляция четырех крымских татар, признанных виновными в участии в террористической организации.

Дело "Хизб ут-Тахрир"

В декабре 2018 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четверым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир". Энвер Мамутов получил 17 лет колонии строгого режима, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Зеври Абсеитов - по девять лет колонии строгого режима.

Мамутову вменялась организация деятельности террористической организации, остальным - принадлежность к "Хизб ут-Тахрир" (участие в деятельности террористической организации). Кроме этого, все четверо обвинялись в подготовке к насильственному свержению конституционного строя, писала "Новая газета".

По версии следствия, Мамутов проводил в своем гараже встречи с остальными обвиняемыми, где обсуждались вопросы распространения ислама. В основу обвинения легли материалы прослушки встреч, которую ФСБ вела с 2015 года, а также показания засекреченных свидетелей.

Все обвиняемые находятся под стражей с 2016 года. Начиная с мая 2017 года заседания по продлению арестов велись в закрытом режиме. Мамутов, Меметов, Абильтаров и Абсеитов отказывались давать показания на следствии и не признали вину. Правозащитный центр "Мемориал" признал их политзаключенными.

В октябре 2018 года в Бахчисарае были задержаны еще шестеро местных жителей по подозрению в принадлежности к "Хизб ут-Тахрир".

Партия "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", признанная в России террористической, появилась в Палестине в 1953 году как движений сторонников "чистого ислама". Ее участники призывают к созданию в исламском мире халифата.

В Крыму после аннексии полуострова Россией в 2014 году была запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Меджлис называет себя исполнительным органом крымских татар. Законодательным при нем является Курултай. Оба органа учреждены в 1991 году с целью ликвидации последствий геноцида советского государства в отношении крымских татар.