Исчезновение Эмануэлы Орланди: эксгумация на кладбище в Ватикане лишь добавила тайн
Две могилы, вскрытые на Тевтонском кладбище Ватикана в связи с расследованием дела об исчезновении 15-летней Эмануэлы Орланди в 1983 году, оказались пусты.
Эмануэла пропала 22 июня 1983 года, когда возвращалась с урока игры на флейте. В последний раз ее видели на автобусной остановке в центре Рима. Затем она бесследно исчезла.
В поисках девочки родные Эмануэлы проверяли бесчисленные версии и слухи. "Дело Орланди" вызвало большой общественный резонанс, который не утихает до сих пор.
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В марте 2019 года семья Орланди получила анонимное письмо. В нем была фотография каменного ангела над могилами принцессы Софии фон Гогенлоэ и принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской на Тевтонском кладбище Ватикана.
Родственники Эмануэлы обратились к Ватикану с официальной просьбой разрешить вскрыть могилы на Тевтонском кладбище. Суд Ватикана прошение удовлетворил.
Эксгумация началась после утренней молитвы в четверг, на ней присутствовали как родственники Эмануэлы, так и потомки обеих принцесс.
Однако, как заявил представитель Ватикана Алессандро Джизотти, в результате эксгумации не было найдено ни человеческих останков, ни погребальных урн.
В склепе Софии фон Гогенлоэ было обнаружено просторное подземное помещение, которое оказалось пустым. В могиле Карлотты Федерики Мекленбургской также не было найдено человеческих останков.
Теперь Ватикан намерен изучить все доступные документы о работах, проводившихся на кладбище с XIX века, сказал Джизотти.
"Эмануэла находится на небесах"
Старший брат Эмануэлы Орланди, Пьетро, ранее рассказал Би-би-си, с каким трудом он пытается разгадать загадку таинственного исчезновения сестры.
"Мне часто говорили: "Брось ты это. Наслаждайся жизнью, не думай об этом". Но я не могу бросить. Пока я не пойму, что с ней случилось, я не успокоюсь", - говорит он.
По словам Пьетро, Святой престол не проявлял особого рвения в помощи родным пропавшей девочки.
"Они для себя решили, что дело закрыто. При папе римском Франциске стены стали еще выше. Я встретился с ним через несколько дней после его избрания (в 2013 году), и он сказал мне: "Эмануэла находится на небесах".
"Я подумал: "Хорошо, папе римскому что-то известно". Но затем я несколько раз пытался добиться с ним встречи, чтобы он мне объяснил, что имел в виду. Но он больше не захотел со мной встречаться", - добавил он.
Пьетро не теряет надежды, что его сестра по-прежнему жива. Он вспоминает день, когда он видел ее последний раз.
"Мы с ней были очень близки. Нам обоим нравилась музыка. Она пыталась научить меня играть отрывок из Шопена. Мы разучили две страницы нот, но затем она пропала. Надеюсь, когда-нибудь она вернется и научит меня остальному", - говорит Пьетро.