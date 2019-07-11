Исчезновение Эмануэлы Орланди: эксгумация на кладбище в Ватикане лишь добавила тайн

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Две могилы, вскрытые на Тевтонском кладбище Ватикана в связи с расследованием дела об исчезновении 15-летней Эмануэлы Орланди в 1983 году, оказались пусты.

Эмануэла пропала 22 июня 1983 года, когда возвращалась с урока игры на флейте. В последний раз ее видели на автобусной остановке в центре Рима. Затем она бесследно исчезла.

В поисках девочки родные Эмануэлы проверяли бесчисленные версии и слухи. "Дело Орланди" вызвало большой общественный резонанс, который не утихает до сих пор.

В марте 2019 года семья Орланди получила анонимное письмо. В нем была фотография каменного ангела над могилами принцессы Софии фон Гогенлоэ и принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской на Тевтонском кладбище Ватикана.

Родственники Эмануэлы обратились к Ватикану с официальной просьбой разрешить вскрыть могилы на Тевтонском кладбище. Суд Ватикана прошение удовлетворил.

Эксгумация началась после утренней молитвы в четверг, на ней присутствовали как родственники Эмануэлы, так и потомки обеих принцесс.

Однако, как заявил представитель Ватикана Алессандро Джизотти, в результате эксгумации не было найдено ни человеческих останков, ни погребальных урн.

В склепе Софии фон Гогенлоэ было обнаружено просторное подземное помещение, которое оказалось пустым. В могиле Карлотты Федерики Мекленбургской также не было найдено человеческих останков.

Теперь Ватикан намерен изучить все доступные документы о работах, проводившихся на кладбище с XIX века, сказал Джизотти.

"Эмануэла находится на небесах"

Старший брат Эмануэлы Орланди, Пьетро, ранее рассказал Би-би-си, с каким трудом он пытается разгадать загадку таинственного исчезновения сестры.

"Мне часто говорили: "Брось ты это. Наслаждайся жизнью, не думай об этом". Но я не могу бросить. Пока я не пойму, что с ней случилось, я не успокоюсь", - говорит он.

По словам Пьетро, Святой престол не проявлял особого рвения в помощи родным пропавшей девочки.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Эмануэле Орланди было 15 лет, когда она бесследно исчезла

"Они для себя решили, что дело закрыто. При папе римском Франциске стены стали еще выше. Я встретился с ним через несколько дней после его избрания (в 2013 году), и он сказал мне: "Эмануэла находится на небесах".

"Я подумал: "Хорошо, папе римскому что-то известно". Но затем я несколько раз пытался добиться с ним встречи, чтобы он мне объяснил, что имел в виду. Но он больше не захотел со мной встречаться", - добавил он.

Пьетро не теряет надежды, что его сестра по-прежнему жива. Он вспоминает день, когда он видел ее последний раз.

"Мы с ней были очень близки. Нам обоим нравилась музыка. Она пыталась научить меня играть отрывок из Шопена. Мы разучили две страницы нот, но затем она пропала. Надеюсь, когда-нибудь она вернется и научит меня остальному", - говорит Пьетро.