Путин отправил в отставку губернатора аннексированного Севастополя

Правообладатель иллюстрации Sergey Malgavko/TASS Image caption Овсянников запомнился неугасающими конфликтами с депутатами заксобрания

Губернатор аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников ушел в отставку. Врио губернатора назначен Михаил Развожаев.

Овсянников был одним из самых "сложных" региональных руководителей из-за его конфликта с депутатами местного законодательного собрания - Алексеем Чалым и его сторонниками, который продолжался весь прошлый год. Региональное отделение "Единой России" оказалось расколото на сторонников Овсянникова и Чалого.

Начался этот конфликт с обсуждения бюджета Севастополя на 2018 год, споры о котором велись несколько недель. Депутаты приняли его лишь с третьей попытки.

Овсянников не скупился на критику работы парламентариев и заявлял даже, что готов найти "способ, как развиваться дальше" без парламента, назвав его "неэффективным, манипулятивным" органом и отозвав оттуда своего представителя. Чалый, в свою очередь, записывал видеообращение, в котором критиковал решение главы города остановить реконструкцию Матросского бульвара в Севастополе, называя его действия подлостью.

В заксобрании при Овсянникове нередко отклоняли законопроекты городского правительства. Их даже пытался примирить секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, приезжавший в Севастополь летом прошлого года.

"В течение последних полутора лет работа севастопольского отделения партии была сопряжена с целой серией публичных и непубличных конфликтов. Когда речь о конфликте исполнительной и законодательной власти, это системный сбой. В сфере предстоящих выборов [в заксобрание] мы оцениваем эту ситуацию как неприемлемую", - оценивал ситуацию в Севастополе Турчак.

В июне этого года местные СМИ сообщали, что в регионе демонтировали билборды с изображением кандидатов от "Единой России" на выборах в заксобрание Севастополя. Как сообщал портал ForPost, были разобраны билборды с изображением Михаила Чалого (брата Алексея Чалого) и спикера заксобрания Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Овсянников также запомнился конфликтами с предпринимателями, в регионе происходили войны структурных подразделений правительства с мелким бизнесом.

Михаил Развозжаев, который займет место Овсянникова, осенью прошлого года был врио главы Хакасии, а до этого - замминистра по делам Северного Кавказа.

Его отправили в Хакасию после ухода с должности губернатора Виктора Зимина. Путин попросил его "поработать в течение месяца" и "взять под контроль ситуацию в регионе": проследить за подготовкой республики к зимнему сезону, а также обеспечить "чистые и открытые выборы". При этом президент пообещал вернуть Развожаева в Москву и найти ему применение в федеральных органах.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption Вместо Москвы Развозжаев в итоге отправился в Крым

В этих выборах неожиданно победил лидер местных коммунистов Валентин Коновалов. Второго тура с участием Развозжаева не состоялось, и хотя Кремль явно не хотел отдавать победу коммунисту, главой Хакасии стал Коновалов.

"Попытка сбить раздражение"

"Это попытка сбить раздражение в городе перед выборами в заксобрание", - прокомментировал замену Овсянникова на Развозжаева политолог Александр Кынев. По его словам, для региона Развозжаев - "белый лист", его там не знают и недовольства он пока не вызывает. "Но проблема не только в Овсянникове, но и в администрации. Если сохранится прежняя администрация, то эта перестановка - смена шила на мыло", - отметил политолог.

Овсянников в Севастополе, по убеждению Кынева, сделал те же ошибки, что и его предшественник Сергей Меняйло: "Это неумение общаться, слушать и слышать. И самое главное - сначала нужно совещаться и говорить, а не принимать решения, а потом продавливать".

Что касается Развозжаева, говорить о том, что он получил выдающийся опыт в Хакасии, не приходится, заметил Кынев. "Многие вещи были абсолютно зашкварными, с учетом попыток сорвать выборы в республике. На мой взгляд, сейчас он получил некую благодарность за выполненное в прошлом задание", - считает эксперт.

Город Севастополь был аннексирован Россией в марте 2014 года вместе с Крымом и с тех пор рассматривается Москвой как самостоятельный субъект федерации.