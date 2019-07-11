СКР возбудил дело против отца сестер Хачатурян

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Следственный комитет возбудил дело против отца сестер Хачатурян, которые сейчас проходят обвиняемыми по делу о его убийстве. В его действиях нашли признаки сексуального насилия.

Действия Хачатуряна квалифицированы по статьям 117, 132 и 133 УК (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера), сообщают Интерфакс и ТАСС со ссылками на источники.

Адвокат одной из сестер - Крестины Хачатурян - Алексей Липцер подтвердил ТАСС эту информацию.

Би-би-си обратилась за комментарием в Следственный комитет и ожидает ответа.

В июне и июле у здания СКР в Москве проходили пикеты в поддержку сестер Хачатурян. Их участники требовали не только оправдать девушек или изменить вменяемую им статью, но и обратить внимание на проблему домашнего насилия в целом - например, принять соответствующий закон.

В поддержку сестер Хачатурян высказались также знаменитости. В частности, с призывом к суду проявить снисходительность обратился лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян. Были и те, кто публично высказывался против оправдания девушек, например, журналист Петр Фаворов.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве мужчины были задержаны трое его дочерей - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина. Им предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

В августе 2018 года сестер отправили в СИЗО, однако через два месяца суд изменил меру пресечения на "запрет определенных действий". Им не разрешено видеться друг с другом, однако они встречаются с матерью.

Следствие подтвердило, что отец систематически применял к дочерям физическое насилие, а также принуждал их к действиям сексуального характера. Из-за этого у сестер развились психические расстройства - "синдром жестокого обращения" и посттравматическое стрессовое расстройство, говорится в обвинительном заключении.

Кроме того, психиатрическая экспертиза показала, что младшая из сестер в момент убийства не отдавала отчет в своих действиях. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

Защита сестер настаивает на том, что убийство девушки совершили в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуальное.