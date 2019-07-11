Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ангела Меркель и Метте Фредриксен сидели во время исполнения гимнов

Регулярные приступы дрожи у Ангелы Меркель на официальных церемониях вызвали сомнения в политических кругах Германии по поводу ее способности руководить страной.

Эти опасения лишь усугубились после официальной церемонии в четверг, в ходе которой Меркель сидела вместо того, чтобы стоять.

Некоторые христианские демократы, члены правящей партии Меркель, уже спорят о том, не стоит ли ей передать бразды правления своему преемнику или преемнице раньше планируемого в 2021 году срока. Об этом агентству Рейтер сообщили источники в руководстве партии.

Приступы дрожи

64-летняя канцлер Германии трижды за последний месяц на официальных встречах перенесла необъяснимые приступы дрожи, попавшие в объективы телекамер.

Первый такой случай произошел 18 июня на встрече президента Украины Зеленского, последний - в среду на церемонии встречи Антти Ринне, премьер-министра Финляндии.

В четверг на официальной встрече премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Берлине Ангела Меркель сидела во время исполнения гимнов, что обычно не принято. Местные СМИ сообщили, что протокол был изменен по просьбе немецкой стороны.

И хотя в этот раз никаких признаков тремора заметно не было, а сама Меркель много улыбалась, вид сидящего перед почетным караулом лидера государства вызвал беспокойство.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Премьер-министр Дании заявила, что находит Ангелу Меркель столь же сильной и дееспособной, как ее привыкли видеть

До сих пор из администрации канцлера не последовало никаких вразумительных объяснений повторяющимся инцидентам.

После первого такого случая в ходе официальной встречи с президентом Украины канцлер сослалась на обезвоживание.

Следующий приступ случился у Меркель на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Тогда предположили, что причины психологические: мол, Меркель помнила о недавнем инциденте, переволновалась из-за этого и снова испытала приступ.

Media playback is unsupported on your device Ангеле Меркель снова стало плохо

Сама Меркель сказала, что пытается справиться с этой проблемой. По словам канцлера, она чувствует себя хорошо, а неожиданная дрожь "как пришла однажды, так и уйдет".

"Слишком важная тема"

Ни о каких серьезных проблемах со здоровьем Меркель ранее не сообщалось.

Сама она заявляла, что не хочет покидать пост старым и больным человеком, поэтому будет заниматься политикой лишь до тех пор, пока здоровье позволит ей это делать.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первый такой случай произошел 18 июня на встрече президента Украины Зеленского

Сейчас многие эксперты предпочитают воздерживаться от комментариев, не желая опускаться до спекуляций.

Они подчеркивают, что подобные симптомы могут быть вызваны самыми разными причинами, среди которых и незначительные проблемы, не угрожающие здоровью, и серьезные заболевания.

Однако многие замечают, что состояние здоровья канцлера Германии - слишком важная и чувствительная тема, чтобы игнорировать происходящее.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Состояние здоровья канцлера Германии - слишком важная тема, чтобы игнорировать происходящее, говорят эксперты

"Меркель - гарантия стабильности, и многие хотят, чтобы она дослужила свой срок полностью, - сказал глава института социологических исследований Forca Манфред Гюльнер. - Обещаний справиться недостаточно. Все это выглядит довольно драматично. Она должна сказать, в чем дело".

Премьер-министр Дании Фредериксен на вопрос, что она думает о состоянии Меркель после их встречи, заявила, что находит канцлера такой же сильной и дееспособной, какой ее привыкли видеть.