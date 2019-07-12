"Критический уровень угрозы". Британия посылает эсминец в Персидский залив

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Миноносец "Дункан" войдет в Персидский залив на следующей неделе

Эскадренный миноносец "Дункан" отправлен в Персидский залив для охраны британских судов в связи с обострившимися отношениями Лондона и Тегерана.

Уровень угрозы для британских судов в Персидском заливе, в особенности заходящих в территориальные воды Ирана, поднят до критического после попытки перехвата британского танкера иранскими боевыми катерами.

Тем временем Тегеран вновь требует освободить нефтяной танкер "Грейс 1", задержанный 4 июля Гибралтаром с помощью британских морских пехотинцев за нарушение санкций ЕС против Сирии.

"Это опасная игра, имеющая последствия, - заявил государственному агентству новостей ИРНА пресс-секретарь иранского МИДа Аббас Мусави. - Юридические обоснования захвата недействительны... Освобождение танкера - в общих интересах".

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Эсминец королевских ВМС "Дункан" находится в Средиземном море, поход в Персидский залив займет несколько дней.

Хватит ли у Британии кораблей?

Пол Адамс, дипломатический корреспондент Би-би-си

Британское правительство заявляет, что ни в коем случае не хочет втягиваться в конфронтацию с Ираном, но при этом не может игнорировать угрозу британским судам в районе Персидского залива.

Соответственно официальный уровень угрозы был поднят до критического. Это означает, что британским судам следует избегать иранских территориальных вод. Это редкий, но не необычный шаг.

У ВМС Великобритании не так много кораблей в районе Персидского залива, они не могут сопровождать каждое британское судно.

В среднем каждые сутки в Персидском заливе находится от 15 до 30 британских коммерческих судов, в том числе и танкеры. От одного до трех из них каждый день проходят Ормузский пролив.

Соединенные Штаты предлагают создать международную коалицию, которая обеспечила бы свободу судоходства в Персидском заливе, но пока Вашингтон не выдвинул конкретных предложений и не обращался за помощью к союзникам.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Танкер "Бритиш Херитедж" способен транспортировывать более миллиона баррелей нефти

Несостоявшийся морской бой

В среду 10 июля несколько катеров, судя по всему, принадлежащих корпусу Стражей исламской революции, приблизились к британскому танкеру "Бритиш Херитедж", когда он выходил из Персидского залива и приближался к Ормузскому проливу.

Сопровождающему танкер военному сторожевому кораблю британских ВМС "Монтроуз" пришлось занять позицию между судном и нападавшими катерами, заявил представитель министерства обороны Великобритании.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторожевой корабль "Монтроуз" закрыл собой британский танкер от иранских катеров, сообщили британские военные. Иранцы утверждают, что никакого нападения не было

По его словам, действия иранцев противоречили международному праву.

Британский сторожевой корабль направил свои орудия на иранские катера, после чего те развернулись. Не было сделано ни единого выстрела.

На прошлой неделе власти Гибралтара при помощи британской морской пехоты задержали иранский танкер, который подозревается в перевозке нефти в Сирию вопреки европейским санкциям.

Представитель главы полиции Гибралтара заявил, что капитан и мичман иранского танкера были задержаны, но пока им не предъявлено никаких обвинений.

Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт заявила, что Лондон озабочен инцидентом в Персидском заливе, и призвала власти в Тегеране принять все меры для деэскалации ситуации.

Представитель премьер-министра Терезы Мэй сказал, что британское правительство намерено поддерживать принцип свободы навигации согласно международному праву.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Иранский танкер был задержан в Гибралтаре при помощи британских морских пехотинцев

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Лондон делает подобные заявления лишь для того, чтобы усугубить напряженность.

"Эти заявления бессмысленны", - сказал он в интервью иранскому агентству Фарс.

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Великобритания показала, что боится. По его словам, нет смысла направлять военные корабли для сопровождения танкеров.

"Вы, Британия, причина этого опасного положения, и позже вы ощутите последствия на себе", - сказал иранский президент.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В июне были совершены нападения на два танкера близ Ормузского пролива

Иранская сторона назвала задержание своего судна формой пиратства, а советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи заявил, что Тегеран должен в ответ захватить британский танкер.

Накануне о том, что у задержания иранского танкера в Гибралтарском проливе могут быть далеко идущие последствия, предупредил президент Ирана Хасан Роухани.