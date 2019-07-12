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В Литве новый президент

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В пятницу в Литве пройдет торжественная церемония инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы.

Второй тур выборов президента Литвы прошел 26 мая. Экономиста Науседу поддержали 65,68% человек.

Науседа пришел в политику из частного банковского сектора. Он называет себя независимым кандидатом, его не поддерживала ни одна партия.

Россию избранный президент Литвы считает агрессором из-за аннексии Крыма и действий на востоке Украины.

"Это неприемлемо. Моя политика в отношении России вряд ли изменится, - рассказал он Би-би-си вскоре после избрания. - Вряд ли возможно поддерживать теплые отношения со страной, которая, к сожалению, сейчас является агрессором по отношению к Украине".

Жители России, добавил он, не должны считать Литву врагом.

Вселенная откроет свои секреты

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В пятницу с космодрома Байконур будет запущен космический телескоп eRosita.

Германский телескоп будет изучать устройство не менее 10 тысяч галактик. Это прорыв в астрономии в диапазоне рентгеновских лучей.

До сих пор ни один телескоп не был в состоянии изучать Вселенную в таких масштабах и таких деталях.

Спорт

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Теннис: полуфинал Уимблдона. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль впервые с финала 2008 года встречаются на этом корте.

Футбол: начало сезона премьер-лиги России. "Ареснал" (Тула) встречается с "Динамо" Москвы.

Киев поговорил с Москвой

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-служба Зеленского подтвердила факт телефонного разговора с Путиным. "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков", - отметили в пресс-службе главы украинского государства.

Двадцать четыре украинских моряка с военных кораблей "Бердянск" и "Никополь" и вспомогательного судна "Яни-Капу" были захвачены российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Новое о Трампе

Пока британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок собирает чемоданы, американская часть истории с депешами теперь уже бывшего британского посла в Вашингтоне, ставшими достоянием общественности, подходит к концу.

Британским властям предстоят еще недели, а то и месяцы разбирательств с политическими последствиями этого дела, однако по другую сторону Атлантики уже пора дать оценку случившемуся.

И вот пять основных вещей, которые мы выяснили:

Пилот MH370 знал, что делает?

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Пилот исчезнувшего над Индийским океаном рейса Malaysia Airlines MH370 все время находился за штурвалом, пишет Daily Telegraph, ссылаясь на расследование, проводимое во Франции.

Следователи считают, что пилот Захари Ахмад Шах мог таким образом совершить самоубийство, убив при этом всех находящихся на борту.

Эта версия развития событий основана на информации, полученной от Boeing, а также сообщений, что пилот, возможно, страдаваший от клинической депрессии, отключил подачу кислорода для пассажиров, а затем направил самолет в Индийский океан.

MH370 вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года. На борту было 239 человек.

В июле прошлого года был опубликован доклад, согласно которому, учитывая резкие изменения курса самолета, кто-то контролировал штурвал.

На данный момент инцидент расследует лишь Франция, так как на борту находились трое ее граждан.

Как пишет газета, пока окончательно неясно, находился ли пилот в кабине самолета, но добавляет, что согласно специалистам, сложно по-другому объяснить маневры, совершенные MH370.

"Курск" и Чернобыль

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Стоическое пушечное мясо, упрямое командование, ржавеющая техника, родственники, которым никто ничего не говорит - нельзя не заметить параллелей между фильмом "Курск" (вышедшим на экраны в 2018 году, но демонстрируемым в Великобритании лишь сейчас) и сериалом "Чернобыль", на HBO, пишет Times (пэйволл).

Если бы вы были Владимиром Путиным, пишет газета, то вам бы, несомненно, захотелось обвинить датского режиссера Томаса Винтерберга в распространении фейковых новостей. Но тут нет ничего фейкового.

Подлодка "Курск", напоминает Times, принимала участие в учениях в Баренцнвом море, неподалеку от Норвегии, когда на борту взорвалась торпеда, что привело к серии других взрывов.

Многие на борту погибли сразу, но, судя по запискам, оставленным моряками, некоторые пытались спастись в кормовом отсеке подлодки. Фильм пытается показать их судьбу.

Картина Винтенберга - своего рода коллаж клаустрофобии, героизма и юмора висельников, демонстрирующий как моряки борются с повышающимся уровнем холодной воды.

К моменту катастрофы прошло всего 10 лет со времени окончания холодной войны, и фильм показывает, как тогда власти еще не научились, как общаться с народом, и ведут себя согласно советским привычкам.

В одной из сцен жены моряков требуют, чтобы им сказали, живы или нет их мужья, в ответ на что они лишь слышат лозунги о том, как хорошо оснащен российский флот.

Владимир Путин, отмечает газета, который находился на посту президента всего несколько месяцев, не представил себя в лучшем свете.

Он решил не прерывать свой отпуск, и в прессе появились фотографии, как он жарит шашлыки на пляже. Некоторые считают, что именно эта пиар-ошибка и убедила его заняться свободной прессой и закрутить гайки.

В изначальном сценарии фильма должен был быть и актер, играющий Путина, но он исчез. Говорят, что продюсеры опасались российских хакеров.

Тем не менее, фильм заслуживает внимания. Томас Винтерберг - датский режиссер и один из основателей манифеста "Догма 95", которая во многом изменила современный кинематограф.

Ключи от камеры

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Некоторые британские заключенные получат ключи к своим камерам (пэйволл) в рамках программы по улучшению их поведения, пишет Times.

Начальники британских тюрем получат право на целый ряд мер, которые поощряли бы хорошее поведение среди заключенных, заявило министерство внутренних дел.

Те из заключенных, которые ведут себя хорошо, отныне смогут сами готовить себе еду, ходить в душ, когда им захочется, а не по расписанию, а кроме того, им будут выдавать повышенное денежное пособие.

Те, кто будет выполнять все условия заключения, будут получать дополнительные бонусы.

Перемена пенитенциарной системы происходит из-за растущего числа инцидентов насилия в британских тюрьмах. В прошлом году было зарегистрировано 34 тысячи подобных случаев. Случаи нападения на охранников возросли на 21%, а на других заключенных на 15%.

Сторонники реформ пенитенциарной системы давно заявляют, что заключенных слишком часто наказывают за плохое поведение и слишком редко поощряют за поведение хорошее.

Отныне хорошо себя ведущие заключенные смогут не только сами запирать двери своих камер, но также проводить больше времени с родственниками или в спортзале.

Обеднение населения

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Основной проблемой, мешающей вести бизнес в России, стало снижение доходов населения, полагают во ВЦИОМе. Социологи также зафиксировали рост чувства неопределенности и тревожности, которое они связывают с волной посадок бизнесменов.

В четверг, 11 июля, ВЦИОМ представил результаты опроса 500 предпринимателей из 76 регионов России. Еще один опрос представил Центр социального проектирования "Платформа". Они использовали данные ВЦИОМ и дополнительно провели три десятка интервью с предпринимателями.

"Основные настроения тут - это обида, бессилие, фатализм, их транслируют участники наших интервью", - так описывает настроения бизнесменов Мария Макушина из "Платформы". Эти настроения социологи связывают с падением покупательной способности, повышением НДС и санкциями, пояснила она.

Шестеро туристов, включая россиянина с сыном, погибли и более 30 получили ранения во время урагана, который в среду поздно вечером неожиданно обрушился на курорты полуострова Халкидики на севере Греции, неподалеку от города Салоники.

Мощные порывы ветра, ливень и шторм срывали крыши со зданий, переворачивали машины и вызвали затопление в отелях. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, на месте бедствия работают более 100 спасателей.