Травля, буллинг и суицид. Суд над руководством France Telecom завершен

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После реструктуризации компания France Telecom была переименована в Orange

Во Франции громкий суд по делу о травле на рабочем месте подошел к концу. Суд над бывшим главой французского телекоммуникационного гиганта France Telecom и над несколькими бывшими топ-менеджерами фирмы завершен.

Суд в течение более двух месяцев слушал показания бывших сотрудников компании и их родственников, которые рассказывали, что стали жертвами кампании запугивания и харрасмента на рабочем месте, в результате которой, согласно прокуратуре, многие покончили с собой.

Волна самоубийств во France Telecom в 2008-2009-е годы шокировала общественность и подняла вопросы о состоянии корпоративной культуры в телекоммуникационном гиганте. Это первый подобный процесс во Франции, где слушаются обвинения в харрасменте на рабочем месте. Вердикт по делу France Telecom может оказать огромное влияние на управление крупным бизнесом в целом, говорят юристы.

Между 2008 и 2011 годами 19 сотрудников компании France Telecom, с тех пор изменившей название на Orange, покончили с собой. Дидье Ломбар и остальные обвиняемые на суде отрицали, что их попытки реструктурировать компанию привели к суицидам.

Прокурор запросил максимально строгое наказание: штраф в размере 75 тыс. евро для компании и год тюрьмы для трех ее бывших топ-менеджеров. Вердикт, как ожидается, будет оглашен 20 декабря.

В ходе процесса были рассмотрены 19 случаев суицида и жалобы еще 20 сотрудников на травлю со стороны менеджеров.

Самой France Telecom также были предъявлены те же обвинения. В то время недавно приватизированная компания проходила через масштабную реорганизацию. Дидье Ломбар пытался сократить штат на 22 тысячи человек, а также вынудить еще 10 тысяч сотрудников переквалифицироваться.

За два месяца судебных слушаний были выслушаны мнения психологов, социологов и специалистов в области делового повдения и рабочей этики.

Суд пришел к выводу, что экс-руководители намеренно проводили кампанию моральной травли сотрудников, чтобы вынудить их уволиться, даже если на то не было объективных причин.

Защитники топ-менеджмента настаивали на том, что обвинение в моральном харрасменте достаточно сложно доказать.

"Через окно или через дверь"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протесты сотрудников France Telecom прошли во многих городах Франции. На фото: акция протеста в Марселе, 2009 год

Как выяснилось в ходе расследования, некоторых сотрудников переводили в другие города против их воли, других оставляли в пустых офисах, третьих заставляли заниматься работой ниже их уровня квалификаций.

На суде было заслушано скандальное обращение Дидье Ломбара к менеджерам по поводу реструктуризации компании.

"Мы должны четко дать понять, что мы не можем защитить всех. В 2007 году я бы провел эти сокращения тем или иным путем. Через окно или через дверь", - говорил топ-менеджер.

Ломбар перестал возглавлять Orange в 2010 году в связи с многочисленными жалобами на его стиль руководства.

Корпоративный кризис

Масштабные изменения в структуре France Telecom начались в середине 2000-х годов, когда компания была приватизирована.

Сотни сотрудников, набранных в 1980-е и 90-е годы, рассчитывали на долгую стабильную работу в государственной монополии и с трудом смогли приспособиться к новым, гораздо более жестким условиям.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Родственники покончившего с собой сотрудника France Telecom на похоронах. Октябрь 2009 года

Новый менеджмент компании решил начать масштабные сокращения, однако уволить большинство сотрудников оказалось непросто, так как их контракты были защищены государством.

В итоге France Telecom все же провела сокращения и была переименована в Orange, сохранив за собой статус гиганта на французском рынке телекоммуникаций.