Певец R Kelly вновь арестован. На этот раз по делу о детской порнографии

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Американского R&B певца и обладателя трех премий "Грэмми" R Kelly арестовали в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию, сообщают американские СМИ. Всего обвинение, по информации The New York Times, содержит 13 пунктов.

Адвокат певца Стив Гринберг, по информации Chicago Sun-Times, подтвердил арест R Kelly, но отказался сообщить подробности. Нью-Йоркская полиция пока официально не заявила об аресте R Kelly.

Для 52-летнего R Kelly, автора хитов I Believe I Can Fly и Bump n'Grind, это не первые проблемы с законом - на протяжении десятилетий его обвиняют девушки, утверждающие, что стали его жертвами. Среди них есть и те, кто на момент предполагаемых нападений были несовершеннолетними. В феврале этого года певца арестовали по делу о сексуальном насилии в отношении трех несовершеннолетних девушек.

В 2008 году он предстал перед судом по делу о детской порнографии и был оправдан.

Сам R Kelly никогда прежде не был осужден и отвергал все обвинения.

Пока остается неясным, связано ли новое дело со старыми обвинениями.

R Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) - исполнитель в стиле R&B, поэт и продюсер. За свою музыкальную карьеру, которая началась в 1992 году, он стал обладателем трех премий "Грэмми".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption R Kelly - автор таких хитов, как I Believe I Can Fly и Ignition

Проблемы с законом

В 1994 году R Kelly тайно женился на певице Aaliyah, которой тогда было 15 лет. Брак был расторгнут в феврале 1995 года, Aaliyah погибла в автокатастрофе в 2001 году.

Ни в своей автобиографии, ни в интервью R Kelly не обсуждал свои отношения с певицей, утверждая, что они были лучшими друзьями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption R Kelly написал и спродюсировал дебютный альбом Aaliyah

В 2001-м 17-летняя стажерка обвинила певца в домогательствах. В 2002-м против него подали еще два иска.

В июне того же года певца обвинили в изготовлении детской порнографии по 12 эпизодам. Предположительно, полицейские нашли дома у певца видеозапись. В 2008 году суд присяжных по делу о съемках детской порнографии певца оправдал.

В 2017 году портал Buzzfeed опубликовал статью, в которой обвинял R Kelly в создании "секс-секты", где против своей воли состояли шесть девушек.

В 2018 году на волне движения #MeToo появилось онлайн-движение #MuteRKelly, участники которого выступают за то, чтобы звукозаписывающая компания певца прекратила работу с ним.