Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации команды Порошенко

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который распространяет действие люстрации на лиц, занимавших высшие государственные посты с февраля 2014 года по май 2019. Под действие закона может попасть бывший президент Петр Порошенко.

Законопроект, внесенный в Раду Зеленским, предполагает запрет для определенных людей на работу в органах государственной власти сроком от пяти до 10 лет. Действующий закон о люстрации распространяется на чиновников, занимавших высшие посты в годы президентства Виктора Януковича (2010-2014).

"На сегодняшний день вопрос люстрации в Украине - это не только вопрос восстановления общественного доверия к государственной власти, но и вопрос государственной безопасности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Зеленский в частности предлагает распространить люстрацию на президента, председателя Верховной рады и его заместителей, депутатов, премьер-министров и их заместителей, министров и руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав кабинета министров.

Кроме этого, действие закона предлагается распространить на генпрокурора, руководителей Службы безопасности Украины, Нацбанка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества и Госкомитета телевидения и радиовещания. Также люстрация может грозить секретарю Совета национальной безопасности и обороны, руководителю администрации президента, начальнику генштаба и другим представителям высшего руководства страны.

Внесение законопроекта Зеленский анонсировал в четверг, опубликовав видеообращение.

"Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю: это - безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые - на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово! - заявил Зеленский. - Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, - навсегда лишить их всех возможностей участвовать в управлении государством".

Как отмечает агентство УНИАН, послы стран "Большой семерки" раскритиковали инициативу Зеленского.

"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления", - говорится в сообщении в "Твиттере" Группы поддержки Украины странами G7.

Действующий состав Верховной рады не успеет рассмотреть законопроект Зеленского - сегодня проходит последнее пленарное заседание. Формально работы нынешнего созыва завершится 19 июля. Выборы в Верховную раду Украины состоятся 21 июля.

По данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", пропрезидентская партия "Слуга народа" пользуется наибольшей поддержкой избирателей - ее готовы поддержать 47% из тех, кто определился со своим выбором.