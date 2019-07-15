Как российское телевидение освещает украинские выборы

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Российские федеральные телеканалы в июне-июле 2019 года освещали деятельность пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" чаще, чем других украинских партий, участвующих в выборах в Верховную раду. Среди лидеров партий чаще всего речь шла о бывшем президенте Петре Порошенко, показывают данные "Медиалогии", с которыми ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Согласно подсчетам "Медиалогии" за 1 июня-14 июля, партия "Оппозиционная платформа" стала лидером по освещению на российских каналах среди других украинских партий - ее деятельности было посвящено почти 450 информационных сюжетов.

Одна из ключевых фигур партии "Оппозиционная платформа" - кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук, выступающий за нормализацию отношений с Россией.

Российские телеканалы активно освещали встречу Медведчука с российским премьер-министром 10 июня в Москве. Также каналы рассказывали о том, что Медведчук в июне встретился с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и договорился об освобождении четырех пленных.

Телеканалы также активно освещали деятельность партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" и экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Им были посвящены около 150 информационных сюжетов. Партия "Слуга народа" упоминалась в связи с ее съездом, ее электоральным потенциалом и падением рейтингов, отмечает "Медиалогия".

Партия "Европейская солидарность" упоминалась в связи с деятельностью бывшего президента Украины - телеканалы рассказывали о том, что Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье и что часть его выступления на съезде партии совпала с речью Зеленского.

Партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" (80 сюжетов) и музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (43 сюжета) российские телеканалы затрагивали, в основном освещая рейтинги партий, участвующих в выборах.

Антилидер - Порошенко

Среди лидеров партий Порошенко чаще всего упоминался на российских телеканалах. Про него говорили в связи с законопроектом о люстрации, который внес в Раду новый президент Зеленский. Также он упоминался в связи с его деятельностью на посту президента Украины, отмечает "Медиалогия". Всего его деятельности российские телеканалы посвятили более 800 сюжетов.

На втором месте - Виктор Медведчук, которому посвятили почти 300 сюжетов. Телеканалы освещали его переговоры по освобождению пленных. Также сюжеты были посвящены расследованию в отношении Медведчука и Юрия Бойко (лидера "Оппозиционной платформы"), инициированному после поездок политиков в Россию.

В марте Бойко и Медведчук приезжали в Россию перед президентскими выборами на Украине, а в июне посетили Петербургский экономический форум, где провели переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Деятельности Юрия Бойко российские телеканалы посвятили 152 сюжета.

Правообладатель иллюстрации Yekaterina Shtukina/TASS Image caption Юрий Бойко и Виктор Медведчук на встрече с российским премьер-министром Дмитрием Медвелевым в марте 2019 года

Юлия Тимошенко (101 информационный сюжет) упоминалась на российском телевидении в связи с тем, что предложила партиям "Слуга народа" и "Голос" объединиться.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (17 сюжетов) упоминался в контексте съезда партии и его высказываний о возможном референдуме по вопросу статуса русского языка. Святослав Вакарчук (23 сюжета) упоминался в связи с парламентскими выборами, отметили в "Медиалогии".

"Оппозиционная платформа" и контакты с Москвой

Выборы в Верховную раду пройдут на Украине 21 июля. По данным соцопросов, лидером гонки станет партия Зеленского "Слуга народа". Второе мест опросы отдают пророссийской партии "Оппозиционная платформа".

За время избирательной кампании Медведчук несколько раз приезжал в Россию, где обсуждал скидку на поставку газа для Украины и снятие санкций с украинских компаний.

Что именно Медведчук сделал в России и с Россией за время избирательной кампании:

В апреле встретился с президентом Владимиром Путиным и обсудил освобождение украинских моряков;

Приехал на Санкт-Петербургский экономический форум в июне, где встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсуждал скидку на поставки газа на Украину;

Дал интервью Наиле Аскер-Заде в передаче "Действующие лица" на телеканале "Россия-1";

Снялся в фильме Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" вместе с Владимиром Путиным. Фильм покажут на украинском телеканале 112 (владелец - соратник Медведчука по партии Тарас Козак) и российском "Россия-1";

Провел встречу с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и договорился об освобождении четырех граждан Украины;

Встретился 10 июля с российским премьер-министром, лидером "Единой России" Дмитрием Медведевым, где обсуждал транзит газа и снятие санкций с украинский компаний;

Телеканал NewsOne, связанный с Медведчуком, организовал телемост Россия-Украина. После волны возмущения с украинской стороны телемост был отменен, на руководство телеканала были заведены уголовные дела о попытке госизмены и финансировании терроризма.

Рейтинг "Оппозиционной платформы" относительно стабилен - он колеблется вокруг 10-13%. Барьер для прохождения партии в Раду - 5% голосов. Эксперты и политики, опрошенные Русской службой Би-би-си, отметили, что активные контакты "Оппозиционной платформы" с российскими властями помогают им завоевать часть электората Зеленского и показать, что именно эта партия может выстраивать отношения с Москвой.

"Электорат Зеленского очень разный - за него голосовали люди, которые и позитивно относятся к России, и негативно относятся - это такая сборная солянка. Конечно, в интересах у Медведчука увести у Зеленского пророссийский или потенциально пророссийский электорат, который голосовал за Зеленского во втором туре. Конечно, Медведчуку нужно напомнить, что это он является лучшим коммуникатором с Путиным и только он сможет выстроить отношения с Россией, а не новая власть", - считает Олег Игнатов, замдиректора близкого к Кремлю "Центра политической коньюнктуры".

Россия же поддерживает именно эту партию из-за желания видеть в Верховной раде политическую силу, которая представляет "альтернативный" взгляд на русско-украинские отношения, говорил депутат Госдумы Константин Затулин.