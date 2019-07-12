В Британии заведено уголовное дело об утечке писем посла в Вашингтоне

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Скотленд-Ярд начал уголовное расследование обстоятельств утечки содержания дипломатических депеш, которые посол Великобритании в США Ким Дэррок отправлял в Лондон.

Конфиденциальные электронные письма посла, появившиеся в воскресенье в газете Mail on Sunday, содержали ряд критических замечаний в адрес Трампа и его администрации.

Политика Белого дома в них характеризовалась как неуклюжая и неумелая.

В письмах, датируемых 2017 годом, говорится, что слухи о распрях и хаосе в Белом доме в основном подтвердились, а политика США по таким важным вопросам, как Иран, оказалась бессвязной и хаотичной.

Представитель полиции заявил о том, что привлечение нарушителей к ответственности представляет явный общественный интерес.

Посол Ким Дэррок ушел в отставку в результате этой утечки, заявив, что не видит возможности продолжать работу на этом посту.

Ране президент США Трамп заявил, что более не намерен иметь дел с послом Дэрроком, и назвал его "очень тупым парнем".

В пятницу Трамп смягчил риторику, пожелав Киму Дэрроку всего наилучшего. По словам Трампа, ему рассказали, что Дэррок "сказал о нем некоторые очень хорошие вещи".

Объявляя о начале уголовного расследования, заместитель главы Скотленд-Ярда Нил Бэйсу подчеркнул, что утечка дипломатической почты нанесла ущерб международным отношениям Великобритании.

Он призвал ответственных за эту утечку явиться с повинной.

"Я сказал бы этому человеку или людям, которые это сделали, что последствия их действий очевидны, - сказал Нил Бэйсу. - Однако сейчас вы ответственны еще и за отвлечение и без того загруженных следователей от их основной работы".

Расследование начато командованием департамента по борьбе с терроризмом, в компетенции которого расследование нарушений Закона о государственных секретах.

Ранее правительство уже начало свое собственное расследование обстоятельств утечки документов.