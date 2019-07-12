Полиция отказалась возбуждать дело против автора "Сталингулага"

Image caption Горбунов рассказывал, что живет в Москве и занимается трейдингом

Управление МВД по Махачкале не стало возбуждать уголовное дело в отношении автора телеграм-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова. Весной у его родственников в Махачкале проводили обыски; информация о том, что с его телефона поступил звонок о минировании объектов в Москве, не подтвердилась.

Решение об отказе в возбуждении дела опубликовал глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, там сказано, что в возбуждении дела отказано из-за отсутствия события преступления. Интересы Горбунова представлял адвокат Ильнур Шарапов.

Проверка в отношении блогера проводилась по факту звонка с адреса Горбунова в Махачкале о минировании объектов в Москве. "Оперативник сообщил, что этот факт не подтвердился, но материалы все равно направили в Махачкалу", - написал Чиков.

В МВД говорили, что начали проверку по обращению самого блогера, и передали материалы в центр по борьбе с экстремизмом. Горбунов утверждает, что в правоохранительные органы не обращался.

В апреле этого года мать Горбунова рассказала об обыске у нее в квартире. По ее словам, обыск проводили люди, представившиеся сотрудниками МВД Ленинского района Махачкалы, в котором она проживает.

Спустя несколько дней после этого происшествия автор "Сталингулага" дал интервью Русской службе Би-би-си, впервые раскрыв свою личность.

В интервью он говорил, что замечал слежку за собой, которую связывал с визитами правоохранительных органов к его родителям и родственникам.

У телеграм-канала "Сталингулаг" более 377 тысяч подписчиков. Это один из самых популярных в России каналов в мессенджере Telegram. В канале публикуются записи с критикой российских властей.

По версии "Медиалогии", в марте 2019 года "Сталингулаг" занял второе место по просмотрам среди политических каналов: в среднем каждый его пост читали 193,4 тысячи человек.

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