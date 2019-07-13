Россия запустила в космос телескоп "Спектр-РГ". Он займется созданием карты Вселенной

Правообладатель иллюстрации RussianSpaceWeb.com Image caption Рисунок: "Спектр-РГ" это, по сути, два телескопа в одном

Одна из важнейших российских космических миссий стартовала в субботу с космодрома в Байконуре. Ракета-носитель "Протон-М" отправила в космос телескоп "Спектр-РГ", который займется созданием детализированной карты Вселенной в рентгеновских лучах.

Телескопу предстоит за три месяца преодолеть 1,5 млн километров и выйти в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля - в этой точке уравновешивается гравитация от Земли и Солнца. Всего таких точек четыре, "Спектр-РГ" хотят вывести на ближнюю к Земле, с противоположной стороны от Солнца.

В этой точке "Спектр-РГ" сможет работать в стабильной среде, поскольку там Земля почти полностью заслоняет солнечный свет и отсутствуют сильные перепады температуры.

Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года - в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года - в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества, сообщается на сайте Роскосмоса.

Космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" является совместным проектом с Германией.

"Спектр-РГ" удалось запустить лишь с третьей попытки. Старт был запланирован на 21 июня, однако был перенесён на второе стартовое окно 12 июля из-за проблем с одним из источников тока на телескопе.

В пятницу специалисты снова обнаружили неисправность, на этот раз в самой ракете. Из-за замены неисправного блока пуск был перенесен ровно на сутки.

Расширение Вселенной и черные дыры

"Спектр-РГ" состоит из двух главных компонентов: большую часть корпуса занимает разработанный в Германии телескоп eRosita. Рядом находится разработанный российскими учеными телескоп ART-XC."

Спектр-РГ", как ожидается, поможет объяснить, почему Вселенная расширяется все быстрее.

Аппарат также должен выявить значительное число новых источников рентгеновского свечения, например, огромных черных дыр, которые находятся в центре галактик.

Когда в этих гигантов попадает газ, материя нагревается и дробится, после чего происходит выброс рентгеновского свечения. По сути радиация является индикатором существования этого явления во Вселенной. Ожидается, что за время своей работы "Спектр-РГ" выявит около трех млн сверхмассивных черных дыр.

Media playback is unsupported on your device Это одна из важнейших миссий для России в постсоветскую эпоху

Правообладатель иллюстрации Roscosmos Image caption Российские ученые разрабатывали проект несколько десятков лет

Основная задача "Спектра-РГ" - изучение таинственных космических компонентов, которые называют темной материей и темной энергией.

По современным представлениям, 73% массы Вселенной существует в форме темной энергии, 23% - темной материи, и только 4% относятся к массе звезд и галактик, но представление о них весьма ограничено. Предполагается, что темная материя удерживает обычную видимую материю с помощью гравитации, а темная энергия, похоже, участвует в ускорении расширения Вселенной.

"Спектр-РГ" составит карту распределения горячего газа, который выделяет рентгеновское излучение.

Это позволит высветить большие скопления галактик, протянувшихся по всей Вселенной, после чего можно будет понять, где находится самая большая концентрация темной материи.

Сотрудник института внеземной физики общества Макса Планка Кирпал Нандра рассказал, что ученые надеются обнаружить около 100 тысяч таких скоплений.

"Затем мы измерим их массу и посмотрим, как количество скоплений определенной массы изменяется с течением космического времени. Теоретически это позволит нам узнать о точном количестве темной материи и о том, как она скапливается", - рассказал он в интервью Би-би-си.

"Чувствительность нашей техники позволяет нам обозначить все это на огромных расстояниях, вплоть до первой половины жизни нашей Вселенной. То есть мы видим не только нынешнюю структуру, но и то, какой она была в прошлом. И мы также видим, как она менялась со временем. Благодаря этому мы сможем проверять свои космологические модели и, возможно, увидеть влияние темной энергии, и то, как это менялось в течение длительного периода времени".

Правообладатель иллюстрации P.FRIEDRICH.MPE Image caption eRosita использует семь зеркальных модулей для проецирования рентгеновских лучей на чувствительные камеры

На разработку "Спектра-РГ" ушло несколько десятков лет. Российские ученые сталкивались с недостаточным финансированием и в результате концепция аппарата, запущенного в субботу, радикально отличается от первоначального плана.

Космическую миссию называют самым важным шагом в изучении астрофизики в постсоветской России. По словам Нандры, такое понимание сложилось у его российских коллег.

"Благодаря этому они окажутся в авангарде рентгеновской астрономии. Это большая возможность для них", - сказал он.