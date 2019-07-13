Любовь Соболь объявила голодовку. В Москве забраковали подписи оппозиции
Кандидаты от несистемной оппозиции получили отказы при регистрации на выборы в Мосгордуму. Официальное объяснение - высокий процент брака в собранных подписях, однако сами кандидаты убеждены, что их специально не пускают на выборы. На воскресенье оппозиционеры запланировали массовую встречу с избирателями.
Собрать необходимые для выдвижения 5000 подписей удалось 15 несистемным оппозиционерам, писали "Ведомости". Списки были сданы на прошлой неделе, до 16 июля мосгоризбирком должен проверить подписи избирателей и сформировать списки зарегистрированных кандидатов в парламент.
Однако в субботу начали поступать сообщения, что многие кандидаты от оппозиции получили отказ в регистрации из-за якобы забракованных подписей.
Об отбраковке значительного числа подписей уже сообщили, например, экс-депутаты Геннадий Гудков и Дмитрий Гудков. Как сообщает РБК, у них обнаружили 50% и 18,4% недействительных подписей соответственно.
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"По сообщениям из Избиркома более 500 подписей отбраковал графолог. Мне точно отказывают в регистрации", - написал в "Твиттере" директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Позже он добавил, что забраковали больше тысячи подписей.
Юрист ФБК Любовь Соболь рассказала, что у нее хотят забраковать почти 15% подписей - 725 штук. Она объявила голодовку. Практически сразу после этого заместитель председателя Общественной палаты Алексей Венедиктов объявил, что всем самовыдвиженцам в 43-м округе откажут в регистрации.
По его словам, в числе таких кандидатов оппозиционеры - Любовь Соболь и представитель партии "Яблоко" Сергей Митрохин, актер Андрей Соколов и музыкант Сергей "Паук" Троицкий. Венедиктов посоветовал кандидатам подать апелляцию.
Оппозиционный политик Илья Яшин заявил, что графологи отклонили 322 подписи в его поддержку.
В регистрации также отказали оппозиционеру Владимиру Милову, сообщает РИА Новости.
Муниципальный депутат Константин Янаускас в пятницу обвинил членов избирательной комиссии в подлоге документов.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек, сообщает РИА Новости.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.