"Дипломатический вандализм": что писал посол Британии о политике Трампа

Правообладатель иллюстрации AFP/PA Media Image caption Дональд Трамп заявил, что больше не хочет иметь дело с сэром Кимом Дарроком (справа)

Президент США Дональд Трамп отказался от ядерной сделки с Ираном назло своему предшественнику Бараку Обаме, следует из писем теперь уже бывшего британского посла в Вашингтоне, которые утекли в прессу.

В воскресенье новую порцию утечек публикует Mail on Sunday. Неделю назад это издание сообщило, что сэр Ким Дэррок в своих донесениях называл администрацию Трампа неумелой, неуверенной в себе и некомпетентной.

Британский МИД назвал хулиганством утечку конфиденциальных документов в газету, но не стал ставить под сомнение достоверность опубликованных депеш. В среду Дэррок подал в отставку.

В своей депеше сэр Ким называл выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) актом "дипломатического вандализма", пишет Mail on Sunday.

Это донесение было написано в мае 2018 года после того, как Борис Джонсон, занимавший тогда пост главы МИД Великобритании, безуспешно пытался убедить США придерживаться ядерной сделки. В соответствии с этим соглашением Иран согласился ограничить свою ядерную деятельность.

Как пишет издание, когда Джонсон вернулся из США в Британию, Дэррок написал, что президент Трамп, похоже, отказывается от ядерной сделки по личным причинам, поскольку СВПД был одобрен при его предшественнике Обаме.

Согласно этим данным, британский посол обращал внимание на раскол среди советников президента США по этому вопросу, а также на то, что у Белого дома не было четкой стратегии действий, которые следовало бы предпринять после выхода из соглашения с Ираном.

Как пишет газета, в записке сэра Кима министру Джонсону говорилось: "Администрация настроена на акт дипломатического вандализма, по-видимому, по идеологическим и личностным причинам - ведь это была сделка Обамы".

"Более того, они не могут сформулировать какую-либо стратегию на следующий день, - цитирует утечку издание. - И контакты с госдепартаментом этим утром не предполагают какого-либо плана взаимодействия с партнерами и союзниками, в Европе или регионе".

Публикация в Mail on Sunday вышла, несмотря на предупреждение Скотланд-Ярда. В пятницу полиция начала уголовное расследование обстоятельств утечки содержания дипломатических депеш Дэррока. Представитель полиции заявил, что привлечение нарушителей к ответственности представляет явный общественный интерес.

В воскресенье газета Sunday Times сообщила, что личность подозреваемого в утечке конфиденциальных записок британского посла установлена. По данным газеты, после этого была исключена версия о компьютерном взломе.

"Они думают, что знают, кто допустил утечку", - сказал газете неназванный правительственный источник. По его словам, кто-то имел доступ к электронной почте после. "Они вошли и выхватили ряд материалов. Это было довольно грубой [работой]", - обрисовал ситуацию собеседник издания.

Ранее президент США заявил, что более не намерен иметь дел с послом Дэрроком, и назвал его "очень тупым парнем". В пятницу Трамп смягчил риторику, пожелав ему всего наилучшего. По словам Трампа, ему рассказали, что Дэррок "сказал о нем некоторые очень хорошие вещи".

В письмах Дэррокуа, датируемых 2017 годом, опубликованных ранее в Mail on Sunday, говорилось, что слухи о распрях и хаосе в Белом доме в основном подтвердились, а политика США по таким важным вопросам, как Иран, оказалась бессвязной и хаотичной.