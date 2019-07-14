Акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму началась в Москве

В Новопушкинском сквере Москвы началась акция протеста оппозиции, недовольной действиями окружных избирательных комиссий, которые забраковали подписи за независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, что грозит им отказом в регистрации.

Столичные власти отказались согласовать акцию, и она проходит в формате "встречи с избирателями". Протестующие требуют проведения честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Ранее стало известно, что окружные избиркомы выявили превышение допустимого процента брака в подписях, собранных за выдвижение ряда кандидатов.

Как заявил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.

Сами оппозиционеры заявляют, что подписи в их поддержку забракованы незаконно.

Как передает корреспондент Би-би-си Наталья Зотова, к 14:00 по московскому времени на митинг собралось более 500 человек, люди продолжают прибывать.

Ораторы стоят на лестнице, как на импровизированной трибуне, и выступают по очереди.

"Это не позор, это преступление. Устроили фильтр, который непосилен никому за такой короткий период, - заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. - Никто не имеет права фильтровать кандидатов. Я дважды говорил Единой России - уберите этот проклятый фильтр, что вы лезете своим волосатыми руками решать, кто будет кандидатом, а кто нет. Я сказал мэрии, что они готовят Болотную-2. Я считаю, они целенаправленно готовят эту Болотную".

"Одной встречей мы их не испугаем, нам нужно ходить каждый день, чтобы отстоять своё право, - сказал директор ФБК Иван Жданов, который также пытается зарегистрироваться кандидатом на выборы в Мосгордуму. - Они нагло, цинично украли голоса избирателей, они над нами издеваются!"

В Мосгоризбиркоме утверждают, что действуют по закону. Как заявили Интерфаксу в пресс-службе Мосгоризбиркома, по состоянию на субботу ни одному из кандидатов в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу не отказано в регистрации.

"В настоящее время отказано в регистрации только четырём самовыдвиженцам в депутаты Мосгордуму: по 28-му, 30-му, 41-му и 42-м округах. По остальным кандидатам решения пока не принимались. У окружных избирательных комиссий есть время не позднее 16 июля для принятия решений о регистрации, либо в отказе регистрации кандидатов, основываясь, в том числе, на соответствии подписных листов законодательству", - уточнил собеседник агентства.

В воскресенье заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центральная избирательная комиссия не имеет претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимались проверкой подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"У самовыдвиженцев несколько иные критерии для регистрации, чем у кандидатов от партий. Им нужно собрать несколько иной пакет документов, все об этом знают. Если у кого-то он собран с нарушениями, с ошибками, комиссия принимает решение об отказе в регистрации, и других вариантов у неё нет", - цитирует Булаева РИА Новости.