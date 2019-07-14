В Париже отмечают День взятия Бастилии. Фото

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В Париже 14 июля традиционно отмечается День Бастилии. 14 июля 1789 года ее штурмом началась Великая французская революция.

В центре города на площади Шамп-Элизе прошел военный парад, который открыл президент Эммануэль Макрон.

В параде приняли участие более четырех тысяч военнослужащих.

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Сторонники движения "желтых жилетов", которые собрались на площади, освистали президента.

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В этом году в своей речи президент обратился к специально приглашенным европейским лидерам с призывом об укреплении военного сотрудничества в рамках Европейского союза.

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На параде присутствовали Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и новый президент Европейского совета Шарль Мишель.

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В 2017 году почетным гостем на Дне Бастилии в Париже был новоизбранный президент Дональд Трамп, однако с тех пор отношения Франции с США сильно охладели.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Перед парадом перед собравшимися летал на джетпаке профессиональный пилот Фрэнки Запата, который владеет компанией, производящей такие аппараты

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