Во дворце шекинских ханов в Азербайджане рухнула ветка дерева, ранены 19 человек

Image caption Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века

Девятнадцать человек, в том числе туристы, пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции шекинских ханов в Азербайджане, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Азербайджана.

"В связи с происшествием 19 человек обратились в больницу. Двое из них размещены в больнице, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Из-за размещенных в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты", - сообщили в министерстве здравоохранения.

В последние дни в районе города Шеки, где расположен дворец, установилась ветреная погода.

Как уточнили в пресс-службе Госагентства по туризму, среди пострадавших есть и иностранные граждане. Как стало известно, в числе раненых - двое россиян и пятеро граждан Сирии.

Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был построен в 1761-62 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.