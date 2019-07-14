"Я не пыль": как в Москве прошел массовый митинг в поддержку оппозиционных кандидатов

В центре Москвы прошла акция протеста оппозиции, недовольной тем, что окружные избирательные комиссии забраковали подписи за независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, что грозит им отказом в регистрации. Протестующие стояли у входа в здание Мосгоризбиркома и скандировали: "Мы не уйдём!"

Столичные власти отказались согласовать акцию, и она началась в формате "встречи с избирателями". Протестующие пришли в Новопушкинский сквер, требуя проведения честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Ранее стало известно, что окружные избиркомы выявили превышение допустимого процента брака в подписях, собранных за выдвижение ряда кандидатов.

Как заявил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.

Сами оппозиционеры заявляют, что подписи в их поддержку забракованы незаконно.

К 14:00 на акцию вышли более 1000 человек, но люди продолжали прибывать и число митингующих по меньшей мере удвоилось. Лояльные российской власти информационные каналы уверяют своих подписчиков, что протестующих было немного. В столичном главке МВД число митингующих оценили в одну тысячу.

Сначала ораторы стояли на лестнице, как на импровизированной трибуне, и выступали по очереди, люди в толпе скандировали: "Допускай!"

"Это не позор, это преступление. Устроили фильтр, который непосилен никому за такой короткий период, - заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. - Никто не имеет права фильтровать кандидатов. Я дважды говорил "Единой России" - уберите этот проклятый фильтр, что вы лезете своими волосатыми руками решать, кто будет кандидатом, а кто нет. Я сказал мэрии, что они готовят Болотную-2. Я считаю, они целенаправленно готовят эту Болотную".

"Одной встречей мы их не испугаем, нам нужно ходить каждый день, чтобы отстоять своё право, - сказал директор ФБК Иван Жданов, который также пытается зарегистрироваться кандидатом на выборы в Мосгордуму. - Они нагло, цинично украли голоса избирателей, они над нами издеваются!"

Одним из выступавших был Сергей Митрохин, который предложил во вторник с утра прийти к ЦИК и потребовать встречи с Эллой Памфиловой: "Она говорила, что обеспечит в стране честные выборы. Элла Александровна, для вас наступает момент истины!"

Муниципальный депутат Илья Яшин во время своего выступления призвал не дожидаться вторника, а идти к мэрии прямо сейчас: "С сегодняшнего дня мы будем организовывать постоянные акции протеста, потому что мы в своём праве!" - заявил он.

Обращаясь к участникам акции, оппозиционер прокричал: "Ну, чей это город?" Собравшиеся ответили знакомым лозунгом: "Это наш город!"

Затем участники акции двинулись по Тверской улице в сторону московской мэрии. У ее здания митинг продолжился. Яшин предложил собраться в понедельник на Трубной площади в семь часов вечера. "А сейчас кандидатам надо возвращаться в штабы", - сказал он и предложил каждому уходящему ударить в дверь мэрии, чтобы мэр услышал.

Некоторые так и сделали.

Люди также скандировали "Путина в отставку" и "Россия без Путина". Затем митингующие двинулись в сторону Мосгоризбиркома.

Полиция поначалу не предпринимала активных действий по противодействию акции и лишь следила, чтобы люди не выходили на проезжую часть. Однако вскоре появились автозаки, толпа свернула в Никитский переулок.

Возле Мосгоризбиркома полиция образовала цепь, но толпа продавила ее. Протестующие встали у входа в здание и скандировали: "Горбунов (глава Мосгоризбиркома), выходи!", "Даёшь честные выборы!" и "Мы не уйдём!"

Часть протестующих устроила "сидячую забастовку" прямо на асфальте, а полиция в итоге стала охранять только вход в Мосгоризбирком.

"Мы не бандиты, у нас есть вопрос, на который мы хотим услышать ответ", - кричал Яшин своим сторонникам про председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. "Горбунов, не ссы, не тронем!" - откликались люди.

На акции как будто проходил конкурс на самый смешной лозунг. "Выходи скорее, Россия не Корея!" - кричал кто-то невидимому Горбунову. "Садись за честные выборы!" - скандировали усевшиеся на асфальт протестующие и сами же смеялись. Передавали друг другу воду - кто-то купил целую пятилитровую баклажку. Выступления кандидатов в депутаты у дверей Мосгоризбиркома закончились. В редеющей толпе пели Марсельезу, все больше людей рассаживались на землю или на низкий заборчик.

Некоторое оживление внесло появление корреспонденты НТВ, которым кричали: "Журношлюшки!" и "Пропаганда!" "Не разговаривайте с НТВ!" - скандировали уже для своих.

"Я просто москвич, и у меня есть ощущение что мне плюнули в лицо и унизили, и я пришёл плюнуть в ответ, - объяснил учитель английского языка Александр. - Я за Яшина подписывался, но тут дело не в Яшине и не в Мосгордуме. Сейчас московское правительство обращается со мной как с пылью, а я не пыль, и я пришёл об этом сказать".

Свой депутат - это возможность получать информацию, мы ведь не знаем ни как бюджет распределяется, ничего - все происходит за закрытыми дверями, - рассуждала бухгалтер Неля, она пришла сюда с подругой. - А через своего депутата мы будем об этом узнавать - и может быть хоть как-то влиять". Нелю не пугает то, что акция несогласованная и может появиться ОМОН: "Я регулярно участвую в таких акциях, видела задержания, что уже не страшно. Бояться устали уже".

Действия полиции

За углом напротив здания избиркома давно дежурили автозаки, но полиция постепенно перекрывала входы во дворы, где находится избирком - их как минимум пять. В остальном же полицейские вели себя миролюбиво на протяжении всей акции, и даже когда толпа, скандируя, спускалась по Тверской к мэрии, сотрудники полиции объявляли в мегафон только одно: "Не выходите на проезжую часть". Они даже не просили не мешать проходу граждан по тротуарам, как обычно бывает перед задержаниями на несогласованных акциях.

Все изменилось, когда у избиркома появились палатки. Сначала активистам удалось пронести пенки мимо полицейских, охраняющих входы и выходы во дворы - писали, что человек, который их передал, был задержан. Пенки расстелили на асфальте, активисты и кандидаты в депутаты готовились сидеть у дверей комиссии всю ночь.

Как только появились палатки, полиция перешла в наступление. Людей жестко вытеснили из двора "космонавты" с дубинками, всех кандидатов в депутаты, призывавших на встречу, задержали. Под объявления в мегафон "Ваша акция незаконна!" людей выдавили в Никитский переулок. Двое полицейских закрыли за ними металлические ворота.

"Иные критерии"

В Мосгоризбиркоме утверждают, что действуют по закону, а требования к заполнению подписных листов едины для всех - как для независимых, так и для провластных кандидатов. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Мосгоризбиркома, по состоянию на субботу ни одному из кандидатов в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу не отказано в регистрации.

"В настоящее время отказано в регистрации только четырём самовыдвиженцам в депутаты Мосгордуму: по 28-му, 30-му, 41-му и 42-м округах. По остальным кандидатам решения пока не принимались. У окружных избирательных комиссий есть время не позднее 16 июля для принятия решений о регистрации, либо в отказе регистрации кандидатов, основываясь, в том числе, на соответствии подписных листов законодательству", - уточнил собеседник агентства.

Однако в воскресенье стало известно уже о девяти отказах в регистрации.

При этом зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центральная избирательная комиссия не имеет претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимались проверкой подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"У самовыдвиженцев несколько иные критерии для регистрации, чем у кандидатов от партий. Им нужно собрать несколько иной пакет документов, все об этом знают. Если у кого-то он собран с нарушениями, с ошибками, комиссия принимает решение об отказе в регистрации, и других вариантов у неё нет", - цитирует Булаева РИА Новости.

Фото автора.