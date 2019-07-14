Московская полиция жестко разогнала протестующих у Мосгоризбиркома
Сотрудники полиции задержали несколько десятков протестующих у здания Мосгоризбиркома. В воскресенье в Москве прошла акция с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.
Среди задержанных - оппозиционные кандидаты Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь и Юлия Галямина. Задержали также корреспондента телеканала Дождь.
По данным сайта "ОВД-инфо", полиция задержала 38 человек. "Их били по голове и животу, тянули за волосы, некоторые говорят о подозрении на сотрясение мозга и перелом носа", - сообщает правозащитный портал. МВД сообщило о 25 задержанных.
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Акция протеста в центре Москвы началась около двух часов дня. Столичные власти отказались согласовать акцию, и она началась в формате "встречи с избирателями".
Протестующие пришли в Новопушкинский сквер, требуя проведения честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Затем участники двинулись по Тверской в сторону московской мэрии и Мосгоризберкома. Возле Мосгоризбиркома полиция образовала цепь, но толпа продавила ее. Протестующие встали у входа в здание и скандировали: "Горбунов (глава Мосгоризбиркома), выходи!", "Даёшь честные выборы!" и "Мы не уйдём!"
Часть протестующих устроила "сидячую забастовку" прямо на асфальте, а затем установила четыре палатки.
Полиция в итоге стала охранять только вход в Мосгоризбирком, однако около восьми вечера сотрудники правоохранительных органов стали жестко задерживать протестующих.
"В центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали, - цитирует РИА Новости заявление МВД. - В связи с чем за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, были задержаны более 25 человек, в том числе ряд организаторов несогласованной акции".