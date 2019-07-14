Московская полиция жестко разогнала протестующих у Мосгоризбиркома

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman

Сотрудники полиции задержали несколько десятков протестующих у здания Мосгоризбиркома. В воскресенье в Москве прошла акция с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.

Среди задержанных - оппозиционные кандидаты Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь и Юлия Галямина. Задержали также корреспондента телеканала Дождь.

По данным сайта "ОВД-инфо", полиция задержала 38 человек. "Их били по голове и животу, тянули за волосы, некоторые говорят о подозрении на сотрясение мозга и перелом носа", - сообщает правозащитный портал. МВД сообщило о 25 задержанных.

Пропустить Twitter пост , автор: @IlyaYashin Жесткий разгон у избиркома. У Собянина сдали нервы. Я в автозаке; здесь человек двадцать, в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина. pic.twitter.com/JYejKFTsGj — Илья Яшин (@IlyaYashin) 14 июля 2019 г.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @ilyapahomov Задержания были абсолютно адовые.

Я просто хотел выйти, но площадь была в кольце и выход предложили только один — в дверь автозака. — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) 14 июля 2019 г.

Акция протеста в центре Москвы началась около двух часов дня. Столичные власти отказались согласовать акцию, и она началась в формате "встречи с избирателями".

Протестующие пришли в Новопушкинский сквер, требуя проведения честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Затем участники двинулись по Тверской в сторону московской мэрии и Мосгоризберкома. Возле Мосгоризбиркома полиция образовала цепь, но толпа продавила ее. Протестующие встали у входа в здание и скандировали: "Горбунов (глава Мосгоризбиркома), выходи!", "Даёшь честные выборы!" и "Мы не уйдём!"

Часть протестующих устроила "сидячую забастовку" прямо на асфальте, а затем установила четыре палатки.

Полиция в итоге стала охранять только вход в Мосгоризбирком, однако около восьми вечера сотрудники правоохранительных органов стали жестко задерживать протестующих.

Пропустить Twitter пост , автор: @SobolLubov Меня задержали. Я в одном автозаке с кандидатами: Галяминой, Яшиным, Ждановым и Орлом, и ещё несколькими задержанными. Задерживали очень жёстко. Тащили по земле. У одного из задержанного (в автозаке со мной), похоже, сотрясение и рассечение. Скорую вызвать отказываются — Соболь Любовь (@SobolLubov) 14 июля 2019 г.

"В центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали, - цитирует РИА Новости заявление МВД. - В связи с чем за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, были задержаны более 25 человек, в том числе ряд организаторов несогласованной акции".