Джокович выиграл у Федерера в финале Уимблдона. На это ушло пять часов

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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз в карьере выиграл Уимблдон.

Джокович в финале обыграл швейцарца Роджера Федерера со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Матч продолжался почти пять часов.

Всего на счету у 32-летнего серба 16 выигранных турниров Большого шлема. 37-летний Федерер - 20-кратный триумфатор турниров Большого шлема - выигрывал Уимблдон восемь раз.

В "Твиттере" Уимблдона Джоковича назвали невероятным, непоколебимым и неудержимым.

Днем ранее победительницей Уимблдона стала румынская теннисистка Симона Халеп. Она разгромила легендарную американскую спорстменку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 56 минут.