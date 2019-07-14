В Москве задержан основатель компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров
Основатель и совладелец компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был задержан и доставлен на допрос, подтвердил представитель компании.
Мазуров известен как бывший совладелец крупнейшего в России независимого Антипинского нефтеперерабатывающего завода. До 17 апреля владельцем 80% Антипинского НПЗ была кипрская Vikay Industria lim, которой ранее владели в равных долях он и бизнесмен Игорь Макаров. В середине Сбербанк получил 80% предприятия, писали "Ведомости".
После этого НПЗ решил обратиться в арбитраж с заявлением о признании себя банкротом. Общую задолженность завода перед Сбербанком оценили в 5 млрд долларов, сообщало издание, ссылаясь на свои источники.
В марте газета "Коммерсант" писала, что однокурсник президента России Владимира Путина юрист Николай Егоров планирует продать свою долю в 20% в Антипинском нефтеперерабатывающем заводе и полностью выйти из бизнеса.
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НПЗ хронически не платит дивиденды, Егоров, вероятно, решил выйти из актива с прибылью, писала газета. В воскресенье "Коммерсант" первым сообщил о задержании Мазурова.
По данным издания, он был задержан в субботу и подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 млрд долларов.
В компании "Новый поток" изданию сказали, что расценивают задержание Мазурова как попытку давления на следствие со стороны недоброжелателей."Накануне оперативники узнали, что бизнесмен, которого проверяли на причастность к масштабным аферам с кредитными средствами, планирует вылететь в Ниццу - на юге Франции у него имеется недвижимость. Силовики решили пресечь эту попытку", - пишет "Коммерсант".
Издание РБК сообщает, что после задержания Мазурова в аэропорту Шереметьево тот был доставлен на допрос в следственный департамент МВД. Он проходит подозреваемым по уголовному делу, сообщили в компании.
Источник журнала Forbes сообщил, что Мазуров проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении кредита Сбербанка, а предполагаемая сумма хищения составляет 600 млн долларов. Заявление в прокуратуру написали юристы Антипинского НПЗ, однако фактическим инициатором является Сбербанк, утверждает собеседник издания.
В середине 2000-х Мазуров в середине 2000-х с нуля построил нефтяную компанию с выручкой 6 млрд долларов. Его партнерами были однокурсник Путина юрист Николай Егоров и знакомый нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина Владимир Калашников, пишет издание The Bell.