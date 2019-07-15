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Судьба Boeing 737 Max

Полеты самолетов Boeing 737 Max могут возобновиться не ранее января 2020 года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Именно столько времени потребуется на устранение неисправностей программного обеспечения, которые могли привести к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

Издание отмечает, что некоторые перевозчики самостоятельно приняли решение продлить запрет на полеты лайнеров 737 Max.

Беспрецедентные льготы

Глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить нефтяным компаниям беспрецедентные налоговые льготы на 2,6 трлн рублей. Нефтяники при этом готовы вложить в развитие Арктики от 5 до 8,5 трлн рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо, подлинность которого изданию подтвердили сразу семь источников.

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий особый режим для инвесторов. По информации газеты, Путин написал на письме поручение премьеру Дмитрию Медведеву "проработать предложение и доложить".

Законопроект предусматривает освобождение новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Уже работающие при этом не будут платить земельный налог и налог на имущество, а также получат другие льготы.

В письме Сечин отмечает, что в рамках нового нефтегазового проекта "Восток ойл" будут построены требопроводы, морские терминалы, аэропорты, линии электропередачи и так далее. По расчетам Сечина, инвестиции в проект превысят 5 трлн рублей. В презентации, которую подготовила аудиторская компания KPMG, сумма инвестиций еще больше - 8,5 трлн руб.

Сечин также пишет, что в проекте задействованы "первоклассные международные инвесторы", с некоторыми из которых идут переговоры. Что это за инвесторы, глава "Роснефти" не уточняет.

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Лана Эстемирова: "Чечней по-прежнему правит страх"

"Моим домом была Чечня, а моей мамой - правозащитница Наталья Эстемирова. И мы воевали с Россией", - вспоминает на страницах газеты Guardian Лана Эстемирова в 10-ю годовщину убийства своей матери.

"Мне было восемь лет, и я не понимала, почему началась эта война, хотя считалось, что это война за независимость. Было понятно, что русские - это плохо, потому что они пришли к нам, убили множество детей и взрослых, разрушили наши дома. Но из разговоров мамы я понимала, что и к чеченским генералам она не питает особой приязни. Ясно было лишь одно: сильные всегда обижают слабых.

Мама делала все, чтобы защитить меня от ужасов войны, но сама она никогда не отводила глаз. Она еще в начале 90-х занялась правозащитной деятельностью, а с 1999 года стала работать в обществе Мемориал.

Когда в 2007 году к власти пришел Рамзан Кадыров, он поклялся при поддержке Кремля восстановить Чечню и уничтожить террористические группировки. И в самом деле, вскоре из руин восстал новый город, но несмотря на мирный фасад, похищения и убийства людей продолжились. И мама продолжала рассказывать о преступлениях уже нового режима, хотя это становилось все опаснее. Кадыров воспринимал критику как нападки лично на него, и лично же угрожал правозащитникам, в том числе и моей маме.

За эти 10 лет в Чечне многое изменилось. Правозащитное движение вынуждено было уйти в подполье, его активистам угрожают, их офисы сжигают.

Но с каждым таким новым ударом мое желание продолжать писать книгу лишь крепло. Я чувствовала, что с каждой новой главой я выполняю свой долг перед мамой, напоминаю о ее жизни. А она любила жизнь, она боролась и ненавидела несправедливость.

Моей мамы нет в живых, ее убийцы на свободе, и я никогда этого не забуду. И все же я ощущаю себя победительницей. Уже само то, что я здесь, я жива, я в безопасности и, самое главное, я - счастлива, означает победу для нас обеих".

Зачем политики хотят выглядеть спортивными

"Неужели политики, совершающие утренние пробежки, отжимания или гарцующие на лошади с голым торсом под прицелами фотоаппаратов, в самом деле кого-то могут обмануть?" - задается вопросом колумнист Sunday Times Роланд Уайт.

Кто бы мог подумать, что классовая борьба дается с таким трудом, язвительно замечает Уайт по поводу фотографии 70-летнего лидера лейбористов Джереми Корбина, отжимающегося в парке под надзором персонального тренера.

Наверное, продолжает автор статьи, Корбин таким образом хочет доказать своим оппонентам, что он вовсе не так стар, чтобы заниматься большой политикой.

Похоже, что современные политики не просто хотят быть в хорошей форме, но еще и жаждут, чтобы потенциальные избиратели восхищались их рельефными мускулами и стройными фигурами.

Диктаторы же давно открыли для себя пропагандистскую ценность физического здоровья. Китайский лидер Мао Цзедун в 1966 году напомнил своим согражданам, что он еще в расцвете сил, в 72 года переплыв реку Янцзы. Официальная китайская пресса писала тогда, что вождь проплыл около 15 километров чуть больше чем за час, не проявив при этом никаких признаков усталости. Возможно, это было небольшим преувеличением: если бы Мао в самом деле плавал так быстро, он стал бы чемпионом мира.

Впрочем, Мао в самом деле неплохо плавал, и в 1958 году умело подчеркнул свое превосходство над Никитой Хрущевым, пригласив того на встречу в бассейн. Пока китайский лидер ловко рассекал водную гладь, Хрущев еле держался на воде в своих нарукавниках: бедняга совсем не умел плавать.

Какой разительный контраст с нынешним кремлевским лидером, - почти искренне восхищается Уайт. - Владимир Путин и охотится, и рыбачит, и плавает в ледяной воде и даже в хоккей играет. И в седле сидит как влитой, и на татами лихо бросает противников, почти не напрягаясь.

Куда до него американским президентам! Разве что Теодор Рузвельт мог бы с ним потягаться: он был боксером и борцом, охотником и наездником, и продолжал тренировки даже в Белом доме.

Разгон акции протеста у Мосгоризбиркома

В Москве полиция жестко разогнала акцию протеста у здания Мосгоризбиркома. Демонстранты требовали допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму. Среди задержанных - оппозиционные кандидаты Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь и Юлия Галямина.

Media playback is unsupported on your device Митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму за три минуты

Финал Уимблдона

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз в карьере выиграл Уимблдон.

Джокович в финале обыграл швейцарца Роджера Федерера со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Матч продолжался почти пять часов.

Всего на счету у 32-летнего серба 16 выигранных турниров Большого шлема. 37-летний Федерер - 20-кратный триумфатор турниров Большого шлема - выигрывал Уимблдон восемь раз.

Днем ранее победительницей Уимблдона стала румынская теннисистка Симона Халеп. Она разгромила легендарную американскую спорстменку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 56 минут.

День взятия Бастилии

В Париже в воскресенье отметили День взятия Бастилии. 14 июля 1789 года ее штурмом началась Великая французская революция.

В центре города прошел военный парад, который открыл президент Эммануэль Макрон.

Сторонники движения "желтых жилетов", которые собрались на площади, освистали президента. Полиция заявила, что задержано более 150 человек за участие в незаконной демонстрации, в том числе двое лидеров "желтых жилетов".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ультрамарафон "Камарад" в ЮАР

"Камарад", "Сабли Султана", "Стена", - все это названия не просто марафонов, а ставших особенно популярными в последнее время ультрамарофонов - сверхдлинных дистанций (речь идет о сотнях километров), требующих от участников полной отдачи. Зачем это нужно? Сразу шесть человек из разных стран готовы поделиться с вами секретом своей любви к ультрамарафонам.

В Японии проблему нехватки рабочей силы в связи со стремительно стареющим населением решают с помощью роботов. Как - смотрите в нашем видео.