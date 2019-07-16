Кому достанется золото скифов?

Какая судьба ждет коллекцию скифского золота из музеев аннексированного Крыма, которая сейчас находится в Нидерландах? Апелляционный суд Амстердама вынесет решение в споре между крымскими музеями и Украиной о правах на предметы искусства.

После аннексии полуострова Россией возник спор по поводу того, возвращать ли экспонаты в Крым или же на подконтрольные украинским властям территории. Украина выиграла процесс в первой инстанции.

В 2017 году крымские музеи подали апелляцию на это решение, но суд Амстердама постановил вернуть Украине коллекцию.

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50 лет лунной эпопее США

16 июля исполняется 50 лет со дня запуска американской космической миссии "Аполлон-11". В тот день в 1969 году на орбиту из космического центра имени Кеннеди во Флориде стартовала ракета с астронавтами Нилом Армстронгом, Баззом Олдрином и Майклом Коллинзом.

Через 4 дня Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Впрочем, во всем мире, и даже в самих США, есть немало людей, которые сомневаются в том, что это на самом деле произошло.

Стоит ли спорить с этими сторонниками конспирологических теорий, и есть ли неопровержимые доказательства высадки людей на Луне? В этом разбирался наш корреспондент по вопросам науки Николай Воронин.

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В Страсбурге пройдет заседание Европарламента, на котором должны выбрать главу Еврокомиссии. Ранее на этот пост предложили министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.

В Лос-Анджелесе объявят номинантов премии "Эмми".

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Трамп под огнем критики

Демократы в Палате представителей конгресса США планируют проголосовать за резолюцию, осуждающую комментарии президента Дональда Трампа в твиттере, которые они считают расистскими, сообщают американские СМИ.

В понедельник к критике в адрес президента США Дональда Трампа, который посоветовал некоторым женщинам-демократам "вернуться в свои страны", присоединились некоторые республиканцы.

В воскресенье в своем "Твиттере" Трамп предложил женщинам-демократам в конгрессе, вместо того чтобы "злобно рассказывать американцам, как им управлять правительством США, поехать обратно и помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп обрушился с критикой на женщин за то, что они выступали против недавней волны депортации нелегальных мигрантов и возмущались условиями содержания в миграционных центрах. Трое из четырех женщин, о которых написал Трамп, являются гражданами США по праву рождения, одна из них - беженка из Сомали.

В понедельник Трамп заявил, что не считает свои высказывания расистскими и еще раз повторил: "Если у кого-то есть проблемы с нашей страной, если кто-то не хочет находиться в нашей стране, он должен ее покинуть".

Даже если резолюция будет принята, никаких юридических последствий для Трампа она иметь не будет.

Новым агентом 007 будет женщина, к тому же чернокожая

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дэниел Крэйг со "своей" девушкой Наоми Харрис и новым агентом 007 Лашаной Линч на съемках на Ямайке

Да, разговоры об этом ходили давно, и многие догадывались, что дни Джеймса Бонда сочтены, но Guardian решила окончательно сразить (или порадовать?) своих читателей этой новостью.

Газета оговаривается, что в 25-м фильме знаменитого сериала главную роль все же сыграет привычный Дэниел Крэйг, но уже в качестве отставного агента МИ-6, а его кодовое обозначение 007 перейдет к британской актрисе Лашане Линч.

Лашане 31 год, пишет газета, она из лондонского Вест-Энда, дебютировала в кино в 2011 году в фильме "Быстрые девушки", но настоящая слава пришла к ней после того, как Лашана исполнила роль пилота-истребителя Марии Рамбо в фильме этого года "Капитан Марвел".

Новость о том, что у агента 007 теперь будет женское лицо, была с восторгом с воспринята в соцсетях. А ведь лишь в прошлом году продюсер фильмов о Бонде Барбара Брокколи уверяла все ту же Guardian, что Бонд НИКОГДА не станет женщиной.

Кто такой Алан Тьюринг, и за что его поместили на 50-фунтовую купюру?

Алан Тьюринг, дешифровавший коды нацистов во время Второй мировой войны, в послевоенное время получил приговор за гомосексуализм и был подвергнут химической кастрации. Он был реабилитирован только в 2013 году.

Новая купюра будет выпущена в обращение к концу 2021 года и будет, как и все новые деньги, выпускаемые теперь Банком Англии, не бумажной, а полимерной.

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Миллиардеры каются и готовы делиться: что их напугало?

Капитализм, как мы его знаем, отжил свой век. Пришло время богатым поделиться, платить больше налогов, а бизнесу - поставить во главу угла общественное благо, а не максимальную прибыль. Иначе грядет революция.

Это не лозунги из листовки воинствующих марксистов, - уверяет автор статьи Алексей Калмыков, - это цитаты из недавних выступлений миллиардеров, банкиров и экономистов. Фараоны и жрецы капитализма вдруг в один голос заговорили о его реформе. Неужели они всерьез испугались революции?

На севере Италии подразделение полиции по борьбе с терроризмом в ходе рейда против крайне-правых экстремистских группировок захватило ракету класса "воздух-воздух", много другого вооружения и нацистские пропагандистские материалы. Рейд был проведен в рамках расследования связей итальянских неонацистов с сепаратистами на востоке Украины.

Захваченная ракета, по словам полиции, предоставившей это видео, находилась в полностью рабочем состоянии. Это, судя по всему, Matra Super 530F. Такие ракеты стоят на вооружении армии Катара.