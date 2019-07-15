В Иркутской области уволили мэра, спасавшего дачу от паводка

Правообладатель иллюстрации Kirill Shipitsyn/TASS Image caption От паводка в Иркутской области пострадали дома 38 тысяч человек (на фото - город Тулун, который наравне с Нижнеудинском постарал больше всего)

В Иркутской области в отставку ушел мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов после проверки видео, на котором коммунальные службы ликвидируют последствия паводка якобы на его личном участке. В отношении экс-мэра возбудили уголовное дело.

"Сергей Михайлович [Худоногов] подал в отставку, объяснив свой шаг состоянием здоровья. Решение утверждено думой", - сообщили агентству Интерфакс в администрации муниципалитета.

Из 19 депутатов за отставку Худоногова проголосовали 14, трое воздержались, сообщил ТАСС председатель думы Валерий Заречный. Худоногов был главой Нижнеудинского района 25 лет подряд.

Чуть больше недели назад в одном из пабликов "ВКонтакте" появилось видео, автор которого на машине проезжает мимо дома мэра и утверждает, что на участке Худоногова работает городская спецтехника, откачивая воду.

"Посмотрите, сколько ЖКХ на него работают, когда люди тонут. Смотрите, как у него отсыпано, уже штук 10 вывезли "Камазов", "Газиков", "Уазиков", - возмущался автор.

Спустя несколько дней вице-премьер Виталий Мутко, курирующий ликвидацию последствий наводнения, поручил проверить показанное на видео. Когда факты подтвердились, он потребовал отстранить мэра от должности. Из-за "недостойного поведения" чиновника исключили и из "Единой России".

Управление СКР по Иркутской области возбудило в отношении Сергея Худоногова уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Следователи считают, что Худоногов вызвал к себе на участок коммунальщиков, используя свое положение, хотя для этого не было служебной необходимости. При этом его действия "объективно противоречили общим задачам по ликвидации последствий ЧС".

Сам Худоногов отрицает, что использовал коммунальную спецтехнику в личных целях, и утверждает, что коттедж на видео принадлежит не ему.

Больше всего от наводнения в Иркутской области пострадали именно Нижнеудинск и Тулун. Всего в области погибли 25 человек, в том числе пять - в Нижнеудинском районе.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. От него пострадали 10 муниципальных образований, было подтоплено 109 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. В них живут 38 тысяч человек.