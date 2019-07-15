Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Коллегу Мещерякова Виктора Кудрявцева арестовали в июле прошлого года

По делу о госизмене арестован уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) - Сергей Мещеряков. Ранее суд арестовал его коллег Виктора Кудрявцева и Романа Ковалева, которые, по версии ФСБ, передавали данные секретных исследований Бельгии.

77-летнего Мещерякова, который работал в институте старшим научным сотрудником, Лефортовский суд Москвы 4 июля отправил под домашний арест, пишет Интерфакс. Агентству не стали комментировать информацию о задержанном и фабулу обвинения, сославшись на секретность дела. 11 июля в доме и на работе Мещерякова прошли обыски, пишет "МБХ-медиа" .

В апреле этого года Мещеряков заявлял о том, что облако из калий-натриевых капель, выброшенных из ядерных реакторов советских спутников, опасно для работающих на высоте около 1000 километров космических аппаратов.

"Максимум опасности имеется для спутников, которые находятся на высоте 950 километров. На этой высоте в 70-е годы произошли выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов. Этот мусор был выброшен нашими аппаратами и поэтому обязанность России следить за этим мусором", - сказал Мещеряков на конференции по космическому мусору в Институте космических исследований РАН.

Дело коллег

По данным "МБХ-медиа", Мещеряков проходит по делу о госизмене, которое было возбуждено в июле 2017 года в отношении другого научного сотрудника ЦНИИмаш - 75-летнего Виктора Кудрявцева. Его обвиняют в передаче бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал". Свою вину он не признает. Кудрявцев находится в СИЗО с 2018 года,

Взят под стражу 6 июля этого года по делу Кудрявцева и его ученик Роман Ковалев, работавший заместителем заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) и начальником Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш.

Коллеги арестованных физиков связывают это уголовное дело с проектами по аэродинамике многоразовых космических кораблей, которыми занимались ученые в 2011-2013 годах в рамках обмена с западными учеными совместно с минобрнауки по грантам, полученным от Евросоюза.

По информации адвокатов, в уголовном деле Кудрявцева речь идет о передаче секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Его защитники утверждают, что он более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям, программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней были в открытом доступе.

Правозащитная организация "Мемориал" признала Кудрявцева политзаключенным. В ноябре прошлого года его адвокат Иван Павлов сообщал, что ученый отказался от сделки со следствием, которая в обмен на освобождение из изолятора предполагала признание вины и оговор Ковалева. Семья ученого обратилась к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой защитить его права.